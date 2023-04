"Felháborító, hogy ezt gondolják rólam" - Durva, amivel Horváth Évát vádolják, itt a válasza

Horváth Éva besokkalt, miután egyre többen kérdezik tőle: mit szed, hogy két gyermek után ilyen alakja van. Sőt vannak, akik szerint ő is a hazai celebvilágban most nagyon népszerű, betegeknek szánt injekcióval szúrja magát.

Durva, amivel Horvát Évát vádolják Fotó: Facebook



Horváth Évát komoly dologgal vádolják

Mint ahogy már megszokhattuk, a kommentelőknek mindenről és mindenkiről meg van a véleménye és azt le is írják. Például a 44 évesen, két kisfiú büszke anyukájaként fantasztikus formában lévő Horváth Éváról, pontosabban karcsúságáról. Mert vannak, akik szerint kizárt, hogy a sztáranyuka a jógának köszönheti mostani álom alakját.

- Felháborító, hogy rólam is ezt gondolják – mondta a Ripostnak Horváth Éva. - Ez az egész „csodaszer”, amit egészséges emberek szúrnak magukba, rémálom! Elmebetegség, félelmetes, hogy hova tart a világ. Gyógyszert szúrni magadba, miközben semmi bajod, csak azért, hogy fogyj? Aztán majd 5-10 év múlva jönnek a mellékhatások, ki tudja milyen tünetei lesznek… Nagyon durva! Még amikor aktívan modellkedtem, egyszer répa fogyókúrát tartottam és besárgultam tőle, én már akkor megijedtem. Nem is értem, hogy jutott ez a dolog velem kapcsolatban eszébe bárkinek is, hiszen én az elmúlt években vagy terhes voltam, vagy szoptattam, mint ahogy a kisebbik fiam még mindig szopizik. Ha szúrnám magam, a szoptatáskor a kisfiam véráramába kerülne, hogy tennék ilyet vele?



Astanga jógának köszönheti karcsúságát

Éva nem is titkolja, imád enni, mindig is imádott.

- Mai napig nagyon szeretek enni, nem vetek meg magamtól most sem semmi – folytatta. Sőt! Akár 23 óra után is simán eszek tésztát, csokit, mogyorót, mert akkor már alszanak a gyerekek, akkor nyugodtan tudok enni. Korábban is jógáztam, aztán véletlenül találtam rá az Astanga jógára. Az első óra után nem is értettem, hogy eddig mit csináltam, hiszen ez a jóga. Elképesztően intenzív, szálkásít és annyira hajlékony lettem, mint fiatalkoromban! A vádaskodónak ajánlom, hogy jöjjenek ki hozzám Astanga jóga táborba, és meglátják mi az igazi csodaszer!