Nem hiszel a szemednek: így vezet autót Horváth Éva hatéves kisfia

Az már eleve nagyon vagány, hogy Horváth Éva családja kétlaki, Indonéziában és Magyarországon is él a család, mi több, Kristóf elsőszülöttként a sulit is ott kezdte. Éva modellként lett sikeres, de anyukaként is megállja helyét, igyekszik gyermekeinek mindent megtanítani, megmutatni.

Horváth Éva vagány anyuka - Fotó: Facebook

Horváth Éva hatéves fia már autót vezet

Rajongással szereti gyermekeit a sztáranyuka, de nem titkolja, a két eleven fiú gyakran feladja neki és párjának a leckét. Főleg, hogy bármennyire szerette volna, nem tudta Baliról hazahozni Kristóf és Alex kedvenc bébiszitterét.

„Alex nagyon aktív, a fodrászhoz sem tudok elmenni vele, mert lebontja a szalont” – mesélte korábban nevetve Horváth Éva a Ripostnak.

Éppen ezért szerettem volna, ha hazajön velünk a balinéz bébiszittere, de hát neki családja van kint. Persze tudtam, hogy itthon majd jönnek a rokonok, akik régóta nem látták a gyerekeket, és szívesen vigyáznak rájuk, míg én elmegyek fodrászhoz, kozmetikushoz. Hát, nekik is feladta a leckét Alex és a család végül sírva könyörgött, hogy menjek haza! Ettől függetlenül is imádni való gyerkőc, de még rajtam és az édesapján is ki tud fogni. Nagyon más személyiség a két fiam, de ez így van jól!

Kristóf pedig már hatéves és egyre tartalmasabb programok kellenek neki, hogy ne unatkozzon. Úgy látszik, az autók és a vezetés már őt is nagyon érdekli. A sztáranyuka büszkén osztotta meg Instagram sztoriban, hogy nagyobbik fiát meglepték egy elektromos kisautóval, amit már nagyon ügyesen tud vezetni.