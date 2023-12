Heti top 5: Stohl András gyászol, felépült szívinfarktusa után a mulatós sztár, Marics Peti beszállt a botrányba

Ez a hét sem volt unalmas a sztárvilágban. Van, aki kollégáját gyászolja, míg más az egészségügyi problémájáról vallott. Volt, aki most sem tudta magában tartani a véleményét, míg más szexi fotóval tudatta a nagyvilágnak: gyermeket vár. Lássuk, melyik volt az az öt cikk, amelyet a legtöbben olvastak el.

Stohl András gyászol

Négy nappal ezelőtt az Örkény Színház tudatta: méltósággal és mindeni számára példaadó lelkierővel viselt hosszú betegség után, 56 éves korában elhunyt a Jászai Mari-díjas Bajomi Nagy György. A lesújtó hír hallatán a TV2 műsorvezetője az Instagram-oldalán egy fekete képet osztott meg, a posztban megható gondolatokkal búcsúzott kollégájától, aki nagyon közel állt hozzá. „Hány olyan mondatod, poénod volt, van, ami csak a Tiéd… ti, akik ismertétek, értitek. Gyuri, Petárral koccintottunk, a barátságunkra Bajomi Nagy György. Találkozunk” – írta a színész.

Csoda, hogy túlélte

Benyó Miklós, vagyis ahogy a mulatós világban ismerik, Tekknő Miki közel négy hónappal ezelőtt életveszélyes állapotban került kórházba, azonnal megműtötték, majd több héten át egy vidéki szívszanatóriumban gyógyult. A zenész csodaként éli meg, hogy a kétoldali infarktusát túlélte. Egy ideje a színpadra is visszatért, és sokkal jobban érzi magát. Ám még csak most kerül sor a kötelező ellenőrző vizsgálatokra, és reménykedik, hogy az orvosok teljesen gyógyultnak nyilvánítják. Hiszi, hogy szereti a Jóisten, mert adott még egy esélyt az életben.

Benyó Miklós augusztusban kapott kétoldali szívinfarktust – Fotó: MC Hawer és a Tekknő/Facebook

Bántalmazzák Kulcsár Edinát?

Kulcsár Edina rajongói egy meglehetősen érdekes kettősségre lettek figyelmesek kedvencükkel kapcsolatban. Egyre többen vélik úgy, az egykor mindig vidám Edina mosolyának nyoma sincs. Azt gyanítják, hogy a látszatboldogság mögött komoly ellentétek feszülnek közte és G.w.M között. Edina egyik Instagram-posztja alatt arra kéri őt egy követője, jelezze, ha bajban van, és ha kell, egy titkos jellel kérjen segítséget. Az aggódás itt még nem ért véget, ugyanis egy másik követő egyenesen arra kéri Edinát, hogy meneküljön jelenlegi helyzetéből.

Marics Peti is beszállt a botrányba

Marics Peti sem maradt csendben az Istenes Bence-botrány kapcsán. Az elmúlt hetekben az RTL Sztárbox című műsorától volt hangos a sajtó. A balhét tovább gyűrűzött, miután Rácz Jenő igazságos győzelmet aratott Istenes Bence felett. A séf bírói döntéssel nyert, a balhé pedig ott kezdődött, amikor Istenes nem fogott kezet legyőzőjével. A felek azóta is azzal vádolják egymást, hogy alpári, rasszista dolgok hangzottak el a meccs hevében. Az üzengetés napokig zajlott, amibe Marics Peti is beszállt. A ValMar énekese szerint a műsorvezető nyert, még ha a sport szabályai szerint nem is így volt.

Kisbabát vár Huszár Zsófi!

A híresség a közösségi oldalán egy brutál szexi fotó kíséretében jelentette be a jó hírt követőinek. A kismama egy kigombolt farmer kezeslábasban meg is mutatta óriási pocakját. A posztja alatt rengeteg gratulációt kapott, ami nem is csoda, hiszen az Ázsia Expressz sztárja ragyog a kiposztolt képen, és nem tagadás, nagyon jól áll neki a várandósság.