Brutálszexi fotóval jelentette be várandósságát az Ázsia Expressz sztárja

Kisbabát vár Huszár Zsófi! A híresség a közösségi oldalán jelentette be a jó hírt követőinek egy vagány fotó keretében, amely alatt már rengeteg gratuláció érkezett a kismamának. Ez nem is csoda, Zsófi ugyanis ragyog a kiposztolt képen, nagyon jól áll neki a várandósság.

Huszár Zsófi (balra) és Hódi Pamela (jobbra) / Fotó: Ripost

Hódi Pamela oldalán ismerhettük meg

Huszár Zsófival a TV2 Ázsia Expressz című műsorában találkozhatott a nagyközönség, Hódi Pamelával alkotott egy csapatot az utazós reality-ben. Akkoriban úgy fogalmaztak: párosuk erejét a bátorság, a kitartás, az erő és természetesen lehengerlő külső adja. A két barátnő azt sem tagadta, hogy nem félnek „összeveszni” sem, bárhol képesek egymásnak ugrani, mint a gyerekek. Sajnos végül elsőként kellett távozniuk a műsorból, amit akkor nagyon nehezen éltek meg. Bár Pamela a harmadik héttől folytathatta a játékot Bereczki Krisztiánnal, a férfi a kezdetben frászt kapott tőle, később azonban rendeződött a kapcsolatuk.

Ázsia után új kalandok várnak rá

Bár sokan az anyaságot is egyfajta nagy kalandnak írják le, Huszár Zsófira egy egészen másfajta utazás vár, mint 2019-ben Ázsiában. A 32 hetes terhes kismamának már óriási a pocakja, amit nem is takargat, büszkén vállalja formás idomait. A babavárást bejelentő vagány fotóján egy farmer kezeslábasban láthatjuk a leendő édesanyát, a felsőtestén azonban nem gombolta össze a darabot, így csupaszon láthatjuk a nagy pociját és alig takarja valami formás melleit.

A követők megőrülnek érte

Bár sokan túlzónak találhatják Zsófi kismama fotóját, a legtöbb kommentben inkább dicsérik a gyönyörű kismamát, aki várandósan is meg merte mutatni a szexualitását.

„Szép vagy Zsófi pocakkal is!” – írja az egyik hozzászóló.

„Legszebb kismama a világon!” – írja egy másik.

„Rajtam is ugyanígy állna..!!” – írja vicceskedve egy harmadik, amelyet maga a híresség is nagyon humorosnak talált, ugyanis nevetős fejekkel reagált is a kommentre.