Örömhírt jelentett be Hódi Pamela: úton van a baba

Hódi Pamela páratlan örömhírről értesítette rajongóit. Nem sokkal azután, hogy második kisbabája is megszületett, az egész család nyaralásra indult. Horvátországba mentek, és kiemelte, hogy ez az első olyan út, amelyen mind a négyen részt vesznek. A mindig gyönyörű Pamela elárulta tehát, hogy a baba is úton volt velük, sőt igen jól bírta a kocsikázást. A hosszú utat végigaludta, és semmi gond nem adódott. Most tehát a babával együtt nyaralnak, és átadják magukat a meghitt családi pillanatoknak.

Első közös nyaralásunk négyesben. Megérkeztünk Horvátországba, és be kell valljam nagyon féltem attól, hogy milyen lesz ez a hosszú autós út Viával. Első napunkat kezdtük meg, egyelőre a délutáni alvását tolta ki eddig 1 órával, amit nem bánok hisz este tovább fogja bírni az étteremben a közös vacsit a barátokkal, meg hát volt időm unatkozni, és legalább tudtam posztot írni. Kimondhatatlanul büszke vagyok rá, hisz egyetlen hang nélkül bírta az utat. Hajnal 3 kor indultunk, simán ment az ágyikóból az autósülésbe szállítás és majdnem végig aludt. Néha felkelt, akkor közölt velünk pár információt, és vissza szendergett. Natkóm meg hát, változatlanul csodás ahogy azt megszokhattuk közel 10 éve

