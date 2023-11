Marics Peti sem maradt csendben, reagált Istenes Bence botrányára

Tovább gyűrűzik a botrány az RTL Klub múlt vasárnapi Sztárbox című műsora körül. A vita már nem is azon megy, hogy Rácz Jenő igazságos győzelmet aratott-e Istenes Bence felett. Jegyezzük meg, az ökölvívás mindig is szubjektív sportág volt, megkérdőjelezhetetlen döntés csak akkor születik, ha az egyik fél kiüti a másikat. Ebben az esetben Rácz Jenő bírói döntássel nyert, a balhé pedig ott kezdődött, amikor Istenes Bence nem fogott kezet legyőzőjével. A felek azóta is azzal vádolják egymást, hogy alpári, rasszista dolgok hangzottak el a meccs hevében. Az üzengetés azóta is zajlik, ebbe szállt most ble Marics Peti énekes.

"Te nyertél"

- üzent angolul Istenes Bence posztja alatt a ValMar énekese. Persze rögtön jött a cáfolat, az egyik hozzászóló szerint Istenes legfeljebb a rasszisták szívét nyerte meg.

Senki ne lepődjön meg, ha Istenes és Rácz számára összehoznak egy visszavágót a ringben.