Tóth Gabi, Tápai Szabina és Judy után ő is? 7 év után különvált az álompár

Milyen gyötrelmes volt a 2023-as év, hiszen hányszor megszakadt a szívünk! Milyen sok álompár sokkolta a világot a válással és szakításokkal! Nemrégiben a Bors tette közzé, hogy ebben az évben milyen sokan mentek szét: Tápai Szabináék, Peller Annáék, Kollányi Zsuzsiék, Judyék, Radics Gigiék, Király Viktorék, Sydney van den Bosch-ék, a legdurvább azonban az volt, amikor Krausz Gábor és Tóth Gabi dobta le a nagy híratombombát. Egy egész ország szíve szakadt meg, amikor kiderült, hogy Krausz Gábor, a reménytelenül romantikus és szerelmes férj egyedül marad, mert Tóth Gabi más utat választott. Most pedig ismét vérzik a szívünk.

Tóth Gabi és Krausz Gábor válása tragikus volt / Fotó: Markovics Gábor

Itt a karácsony, ilyenkor pedig leggyakrabban Mariah Carey hangját halljuk a rádióban. Most vele kapcsolatban robbant a szörnyű hír, miszerint szerelmével, Bryan Tanakával 7 év után szakítottak. A rajongók először azt szúrták ki, hogy eltűntek a közös fotóik, majd az énekesnő megerősítette, hogy vége.

Gyereket szeretne

A The Sun információi szerint a válás mögött az áll, hogy az egykori háttértáncos Tanaka gyermeket szeretne, az énekesnő azonban már kiélte anyai örömeit. Mariah ugyanis 54 éves és két gyermek édesanyja, Tanaca azonban 40 éves, gyermektelen, de apa szeretne lenni. A 14 éves korkülönbség tehát mégis megártott, így most ők is gyarapítják ezt a 2023-as szakítási listát.