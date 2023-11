Stohl András szemtelenül kikezdett Radics Gigivel - Videó

Hoppácska! Stohl András és Radics Gigi élő adásban kezdtek flörtölgetni, amit természetesen rögzített a TV2 kamerája.

Radics Gigi és táncpartnere Baranya Dávid felfűtötték a hangulatot a Dancing with the Stars negyedik évadának hatodik élőadását. Gigi ugyanis egy szexi domina bőrébe bújt és szabadjára engedte az érzéseit. A forró produkció után a zsűri is el volt aláélve, így meg is adták a második maximum pontszámot Gigiéknek. És itt még nem ért véget a történet ugyanis Stohl Andár flörtölni kezdett Radics Giginek.

„Ha nekem táncoltál, bejött” - jegyezte meg Stohl András.