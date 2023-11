Sokkot kapott Ördög Nóra a DWTS első perceiben - Videó

A Dancing with the Stars negyedik évadának hatodik adásában az egyéjszakás kalandok kapják a főszerepet, legalábbis ez lett a főtéma. S nem kevesebb a tét, mint az elődöntőbe jutás.

Ördög Nóra / Fotó: Tv2

Ám még mielőtt a hírességek táncparkettre léptek volna Kiss Ramóna és Stohl András elkezdték kifaggatni a zsűrit, hogy fognak pontozni ezen az estén. Majd mindenki megdöbbentére Ördög Nóra közölte: sokkot kapott.

Hogy pontosan miről van szó, azt az a Tv2 videójából tudhatjátok meg. Az ruhakölteménye pedig megér pár perc alaposabb figyelmet is, mert most is nagyon dögös lett Ördög Nóra.