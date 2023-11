"Nagyon szerettem, szeretem őt": szörnyű fájdalmakkal küzd a TV2 sztárja

A legnagyobb rajongóm volt, nekem pedig ő volt a mindenem. A világ legjobb édesanyja volt. Nagyon szerettem, szeretem őt. Rettenetesen hiányzik és ez így is marad, de hallom most is, ahogy mindig mondta nehéz helyzetekben: »Fiam az élet nem áll meg és menni kell tovább!« Érte kell erősnek lennem, mert ő is így akarná