Molnár Andi furcsa vallomása a kapcsolata kezdetéről: „Kinézett egy hölgy engem a fiának”

Molnár Andi a nagymamája tanácsára kezdett táncolni, majd egy számára idegen hölgy hatására kóstolt bele a társastáncba.

Nagymamája tanácsára táncol

A társas táncban jeleskedő csinos nő a pályafutása elejéről mesélt el egy érdekes történetet.

„Szinte felnőtt voltam, mikor táncolni kezdtem. Nem az én ötletem volt, hanem a nagymamám mondta, hogy a tánc az alapműveltség része, és tessék elmenni tánctanfolyamra. Egy nőnek tudnia kell, hogy ha felkérik, akkor hogyan álljon egy férfi elé. Mind a mozgáskultúrán, viselkedéskultúrán javít. A páros tánc még később jött az életembe.”

Kinézett egy hölgy engem a fiának, hogy szerinte nekem vele kellene versenyeznem.

„Ezután három hónap múlva egy versenyen találtuk magunkat, ahol 43 induló párból harmadikak lettünk. Akkor még fiús lány voltam, bő gatyában, deszkás cipő, lógott rajtam a pulcsi. Utólag vallottam be magamnak, hogy nekem a tánc segített megélni a nőiességemet” – árulta el a Retro Rádió, Abaházi Presszó című műsorában.

Párja rendezi őt

A magánéletével kapcsolatban Andi igencsak diszkrét. Úgy tudni, Szente Vajkkal alkot egy párt, tavaly májusban kerültek napvilágra az első pletykák a szerelmükről. Néhány hónapja az összeköltözésükről lehetett hallani. Sokan féltették bimbózó kapcsolatukat, mikor tavaly a Dancing with the Stars zsűriszekciójában Andit leváltotta Vajk. Úgy tűnik, ezt a próbát kiállta a kapcsolatuk, ám most újra furcsa helyzetbe kerültek.

Az októberben debütált Hölgyválasz című darabban együtt dolgoznak, ráadásul úgy, hogy Andi szereplő, míg Vajk rendezője a színműnek.