Mészáros Norina a gyerekéről: „Féltem attól, hogy lány”

Young G Béci és Mészáros Norina házasságát már sokan eltemették, a pár azonban bebizonyította, hogy igenis képesek küzdeni a kapcsolatukért. Norina állítása szerint azóta minden rendben van velük, és úgy néz ki, ez csakugyan igaz. Együtt voltak Kanadában, és sok-sok közös programot szerveznek. Apa és anya kapcsolata tehát most rendben van. No de mi a helyzet a kislány és Norina kapcsolatával?

Norina és Béci házassága helyre jött / Fotó: Young G Béci

Norina és Béci is teljesen odáig vannak kislányukért. A gyönyörű gyerek az összes követő szívét elrabolta már: csodálatos tündérarca és komiszsága mindenkit levesz a lábáról. Norina gyakran hangoztatta, hogy az életét is odaadná ezért a kislányért, ugyanakkor arról is beszélt már, hogy temperamentumban nagyon hasonlítanak egymásra, éppen ezért nagyon sokat veszekednek is.

"Imádom, hogy létezik egy ember a Földön, aki anyának szólít. Féltem attól, hogy lány... de rájöttem miért! A lány az anyjával vívja meg a harcait és általában külsőleg az apjukra hasonlítanak és ő a szerelme, de belsőleg mini mi vagyunk, ezt fura látni! Rengeteg gesztusa én vagyok és látom, hogy már most ahogy összenézünk és átlátunk a szitán, hogy mennyire egy rugóra jár az agyunk! Ahogy nő rájövök arra, hogy a legjobb barátnőm az Ő" - írja Norina.

