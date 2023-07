„Egyedül maradtam” – válságba került a magyar sztárpár házassága?

Azt kijelenthetjük, hogy az idei év kicsit sem kedvez a sztároknak a szerelem szempontjából, hiszen még csak július van, de rengeteg híresség kapcsolata futott zátonyra. A sort még Tápai Szabina és Kucsera Gábor kezdte, azóta pedig olyan nevek kerültek fel a listára, mint Tóth Andi és Marics Peti, Sáfrány Emese és Inti, L.L. Junior és Dárdai Blanka vagy Király Viktor és Virág Anita.

A Ripost szerint azonban új tagokkal bővült a klub...

Újabb sztárpár került fel a szakítós listára Fotó: Bors

Egészen pontosan Young G Béci és felesége, Norina ijesztett rá a rajongókra, akik egyébként már hetekkel ezelőtt tudatták a nagyvilággal, hogy valami nem stimmel a házasságukkal. Mikor a rapper másfél hónapra elutazott Kanadába, feleségének volt egy elszólása, miszerint jót tesz nekik a távolság, hiszen az utóbbi időben sokat veszekedtek.

Az utóbbi időben minden hülyeségen összevesztünk. Szerintem jót tesz a távolság és az idő a kapcsolatunknak!

– fogalmazott akkor Norina, majd megnyugtatva a rajongókat hozzátette: nem akarnak válni!

„Minden happy és nem elválni készülünk! Egy egészséges kapcsolatban vannak viták, ez normális dolog. Sokat voltunk együtt az utóbbi időben, stresszes heteink voltak, és mindenért beszóltunk a másiknak. Most ez a másfél hónap különlét megerősíti a kapcsolatunkat” – magyarázta akkor a sztáranyuka, azóta pedig úgy tűnt, hogy minden rendben van köztük, hiszen Béci hazatértével szerelmes posztokkal árasztották el az internetet.

Young G Béci: „Utálom az életem”

Béci azonban most derült égből villámcsapásként osztott meg egy meglehetősen vészjósló bejegyzést az Instagram-oldalán. Ebben arról írt, hogy gyűlöli az életét és egyedül maradt. A netezők szerint ez egyértelműen azt jelenti, hogy óriási vihar tombolhat a paradicsomban...

Utálom az életem, soha többet nem akarok másnak megfelelni! Soha! Ennyi volt! Egyedül maradtam, egyedül is voltam, egyedül is leszek!

– fogalmazott az Instagram-sztorijában a rapper majd a következőben még annyit írt: „Meg sem érdemled, hogy bármit is kirakjak!”

Valljuk be, ezek a sorok joggal adnak okot az aggodalomra...

„Miért nem tudnak örülni, hogy van egy családjuk?”

A rajongók a posztok láttán szintén nem rejtették véka alá a véleményüket, ráadásul a sztárpárt sem kímélték. Szerintük ugyanis a problémákat a négy fal között kellene megbeszélni, nem pedig a nagyvilág előtt kiteregetni.

„Pár napja még Norina posztja is arról szólt, mennyire jó újra együtt. Rettentő kellemetlen, hogy maguk sem tudják, mit szeretnének, de mindenkit bevonnak. Ha lezárták normálisan és idő is telt el a szakítás óta, illetve már maga a tény is biztos, akkor írják ki. De ezek a kicsit összeveszek és posztolom, hogy minden sz*r, majd rá két napra újra szerelmesen posztolok, az gyerek mellett 30+ évesen ciki” – fakadt ki egy hozzászóló, míg egy másik delikvens Kanadát emlegette fel, de valaki azt is számon kérte Bécin, hogy miért nem tud csak szimplán örülni a családjának.

Miért nem tudnak örülni, hogy van egy családjuk? Valakinek sosem jön össze, ezek meg totál elégedetlenek. Ahelyett, hogy helyre hoznák a dolgokat, miért Instán élik az életüket? Hánynom kell ettől. Lehet, hogy Norina is nehéz eset, nem tudhatom, de ilyet mondani, hogy egyedül volt és lesz is... Ott van a kislányuk, meg eddig nagy szerelem volt. Úgy látszik, Amerika nem javított, csak a sz*r is sz*rabb lett

– írta.

Bár a teljes történetet senki sem ismeri Bécin és Norinán kívül, a rajongók válaszokat várnak a sztárpártól...