Hálaadás: Béci és Mészáros Norina leróják tiszteletüket a kanadai ősök előtt

Young G Béci legutóbbi kanadai útja nem sült el valami jól. Akkor a kint élő magyaroknak rendezett koncerteket, és családja nélkül utazott el. Sajnos azonban nehezen viselte a távolságot szépséges asszonyától, és bevallotta, minden nap alkoholt iszik, mert csak így tudja elviselni a fájdalmat:

Béci és Norina már olyanok, mint a kanadaiak / Fotó: Ripost

„Tudtam, hogy nagyon fogsz hiányozni... csak azt nem gondoltam volna, hogy ennyire!!! A gyermekeim... az egy másik posztot kíván, de most rólad van szó, Mészáros Norina! El vagyok veszve nélküled és keresem a helyem... de nem találom! Annyi mindent éltünk meg együtt és nyilván most sem örökre vagyok távol... de kezd kibírhatatlanná válni a hiányod! Meghalok érted! Nagyon Szeretlek és ezt a szívemből mondom!!! Meghalok a barátomért, a csajomért, a Feleségemért és a gyermekem Anyukájáért!... azt érzem, hogy nem bírom... de komolyan! Csak bódult állapotban vagyok nyugodtabb... de nem lehet mindennap inni! Alig várom, hogy te bódíts újra minden nap el! Szeretlek Szerelmem, hamarosan kivégzem Kanadát és megyek haza hozzátok!!!” – írta Béci szerelmes sorait feleségének címezve.

Úgy tűnik, most ismét Kanadába röppent a lassan világhírnévre szert tevő rapperünk, és feleségével már-már kanadaiaknak érzik magukat. Ott ugyanis most ünneplik a hálaadást, amely során a helyiek leróják a tiszteletüket az őseiknek, amiért megalapították a szép hazájukat. Norina és Béci teljese átszellemült az ünneplésben, és ők is megülték a kanadai ősöket méltató ünnepet:

Norina nagyon boldog a hálaadás miatt / Fotó: Instagram

