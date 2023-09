„Sírt a kislányom…” – Gyermeke miatt aggódik Mészáros Norina

Szeptemberben sok csemetének csengettek be, azonban nem csak az iskola kezdődött el, hanem az óvodai és a bölcsődei beszoktatás is. Utóbbi szempontjából Young G Béci és Mészáros Norina szerencsésnek mondhatja magát, hiszen kislányuk már hónapokkal ezelőtt elkezdte a bölcsit, bár még így is akadnak nehezebb napok…

Fotó: Young G Béci

Kislánya miatt nyugtalankodik Mészáros Norina

Aggódó szülők

A kisgyermekes családok jól tudják, hogy vannak néha olyan napok, amikor semmi sem akar összejönni. Vagy későn keltek, vagy éppen nyűgös a gyermek, aki aztán sírásban tör ki, mikor a szülők beadják az óvodába vagy a bölcsődébe. Ez történt a minap Béciékkel is, akik a nyaralást követően próbálták felvenni a fonalat, ám sikertelenül… A kislányuk valószínűleg nem pihente ki a vakáció izgalmait, így sírva tért vissza a barátaihoz a bölcsibe.

Nálunk sok idő után, pénteken sírt a kislányom a bölcsiben! Nagyon nehéz ezt hallani a nevelőktől, mert most nem tudok nyugodtan lenni itthon, és csak rá gondolok.

„De közben tudom, hogy jó helyen van és nem lesz baj, hiszen nagyon boldogan ment ma. Szerintem a nyaralást nem pihente ki még, és nyűgös volt. Elég lett volna ma indítanom, én hibáztam, de tanultam belőle” – fogalmazott az Instagram-oldalán az aggódó édesanya, aki még tavasszal szoktatta be a bölcsibe kislányát. Eleinte persze nehezen szakadt el a szülőktől Rebeka, de napról napra jobban érezte magát a gyerekek között. Mint mondják, sokat tanul a többiektől, energikus és vidám kislány, aki olyan dolgokat is megcsinál, amit a szülők eddig hiába kértek tőle…

„Szerencsére jól érzi magát a gyerekek között, egyre többet van velük, bízunk benne, hogy nem viseli meg, hogy nem vagyunk ott vele mindennap. Már jelet is kapott, a pillangó lett az övé. Emellett sokat tanult már most is a többiektől. Nagyon energikus és vidám gyermek. Nagyon érdekes, de korábban sosem ült le az ebédhez, viszont a bölcsiben már erre is rászokott. Azt is nagyon szeretnénk, ha szociálisan érzékeny kislány lenne” – mondta korábban a Ripostnak Béci.