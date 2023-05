Young G félti kétéves kislányát a skarlátos megbetegedéstől

Pár hete arról szólnak a hírek, hogy rengeteg fővárosi intézményben, óvodákban és a kisiskolások között is emelkedik a skarlátos megbetegek száma. Ahogy beszámoltunk róla nem csak a gyerekek, de a felnőttek is elkaphatják ezt az ijesztő fertőzést. Young G Béci kisebbik lánya épp most lett bölcsődés, így érthető, ha aggódnak miatta egy kicsit. A rapper a Ripostnak elmondta, tisztában vannak azzal, hogy előbb-utóbb gyermekük is megfertőződhet.

Young G és szerelme / Fotó: Szabolcs László

Persze van bennünk félelem, hogy skarlátos lesz a kislányunk, de úgy gondoljuk ez szükséges, hogy erősödjön az immunrendszere. Most még könnyebben, átvészeli a betegségeket, később pedig az óvodában, vagy az iskolában már sokkal ellenállóbb lesz. Több barátunk, – akiknek szintén bölcsis a gyereke – azt mondták, hogy általában egy hetet van az ő lurkójuk az intézményben és két hetet otthon, mert állandóan elkapnak valami nyavalyát.

– kezdte a lapnak Béci, aki ettől függetlenül bízik benne, hogy a jó idő miatt talán elkerülik a családját a betegségek. Ennek azért is örülne, mert nemrég feleségével együtt nyomták az ágyat, még a szemükre is ráment, amit fájt kinyitni, a legyengültség miatt.

Rácz Béci és felesége nagyon büszkék a lányukra Fotó: Szabolcs László

A szülők egyébként nagyon büszkék a kis Rebekára, mert gyorsan beilleszkedett és remekül érzi magát a bölcsis gyerekek között.

„Szerencsére jól érzi magát a gyerekek között, egyre többet van velük, bízunk benne, hogy nem viseli meg ha már nem leszünk ott vele mindennap. Már jelet is kapott, a pillangó lett az övé” – számolt be róla büszkén az apuka, aki párjával azért döntött a bölcsőde mellett, mert nagyon elfoglaltak, sok munkájuk van, ám a legfontosabb szempont mégis az volt, hogy Rebeka gyerekek között, társaságban legyen.

„Sokat tanult már most is a többiektől. Nagyon energikus, és vidám gyermek. Nagyon érdekes, de korábban sosem ült le az ebédhez, viszont a bölcsiben már erre is rászokott. Azt is nagyon szeretnénk, ha szociálisan érzékeny kislány lenne” – mondta elszántan az édesapa.