Járvány lett a sok fertőzésből? Újra itt a skarlát

Alig néhány hete számoltunk be arról, hogy a fővárosban rohamosan nő egy elfeledettnek gondolt fertőzés az óvodások és a kisiskolások között. Ráadásul a skarlát terén a legutóbbi cikkünk óta sem jobb a helyzet.

Fotó: Vagner Nataly83

Szerkesztőségünknek tudomása van olyan budapesti óvodáról, ahol a nyolc csoportból, mindössze három működik, az is vegyítve, mert annyi a hiányzó a betegség miatt. A pedagógusok sem ússzák meg a dolgot, információnk szerint az egyikük 40 fokos lázzal feküdt otthon, miután elkapta a fertőzést.

Könnyen felismerhetőek a skarlát jelei a gyerekeken (Fotó: anastasiya parfenyuk)

A skarlát nagyrészt cseppfertőzéssel terjedő akut fertőző betegség. Bár napjainkban szelídebb betegségként jelenik meg, ha nem kezelik időben, súlyos szövődményei is lehetnek: gennyes középfülgyulladás, vesegyulladás, reumás ízületi megbetegedés, szívizomgyulladás, illetve szepszis.

„Jelentősebb több a fertőzés, mint a tavalyi évben ilyenkor, halmozottabban fordul elő, de nem beszélhetünk járványról”

– tudatta dr. Bense Tamás.

Ne habozzunk orvoshoz menni!

Megnövekedett a skarlátos megbetegedések száma, elsősorban a közösségekbe járó gyermekeknél, főleg az óvodásokat, kisiskolásokat érinti.

– jegyezte meg pár héttel ezelőtt a Metropolnak dr. Bense Tamás családorvos.

A doktor arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a skarlát tünetei jelentkeznek, azonnal vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal, a betegséggel fertőzött gyermeket el kell különíteni és antibiotikum típusú gyógyszert kell szedni. A jellegzetes tünetek: torokelváltozás, a láz, a bőrkiütés (mely nem feltétlenül és nem minden esetben jelentkezik), valamint az úgynevezett „málnanyelv” is.

Az úgynevezett málnanyelv is tipikus skarlátos tünet (Fotó: KingaPhoto)

Így védekezhetünk a skarláttal szemben

A legyengült immunrendszerű, krónikus vagy daganatos betegségben szenvedő gyermekeknek és felnőtteknek különösen oda kell figyelni, hogy lehetőleg ne kapják el a betegséget, mert akár több hétbe is kerülhet, míg fel tudnak belőle gyógyulni.

– fejtette ki a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a tavaszi fáradtság során a legyengült szervezet sokkal jobban ki van téve a betegségnek, ezért is nagyon lényeges az immunitás. Emellett fontos, hogy gyermekünk egészségesen étkezzen, a sok zöldség, gyümölcs, hal, vitaminok, ásványi anyagok jót tesznek a fejlődő szervezetnek. A megfelelő mennyiségű mozgással és rendszeres sportolással a túlsúlyt is elkerülhetjük, ami szintén fontos tényező az immunitás megőrzésében.

A felnőtteket sem kíméli a fertőzés, gyakran jár magas lázzal a betegség ( Fotó: Kopytin Georgy)

A Metropol megkereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot annak ügyében, hogy a sok fertőzés elérte-e már járvánnyá minősítést. A központ későbbre ígért tájékoztatást, amint ezt megkapjuk, frissítjük a cikkünket.