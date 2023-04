Figyelmeztet Dr. Bense Tamás: évek óta nem látott betegség terjed rohamosan

Megnövekedett a skarlátos megbetegedések száma, elsősorban a közösségekbe járó gyermekeknél, főleg az óvodásokat, kisiskolásokat érinti

– árulta el a Metropolnak Dr. Bense Tamás családorvos.

A beteg gyermek nem mehet közösségbe (Képünk illusztráció) Fotó: Ground Picture

A skarlát, régies nevén vörheny egy nagyrészt cseppfertőzéssel terjedő akut fertőző betegség. Általánosan elmondható, hogy egy hét lappangást követően túl lehet rajta lenni, amennyiben a fertőzöttet azonnal elkülönítik.

A betegség jellegzetes tünete a torokelváltozás, a láz, a bőrkiütés (mely nem feltétlenül és nem minden esetben jelentkezik), valamint az úgynevezett „málnanyelv” is. A betegséggel fertőzött gyermeket minél előbb el kell különíteni, majd antibiotikum típusú gyógyszerrel kezelni.

– jegyezte meg Dr. Bense Tamás, aki elmondta, hogy ha valakinek torokfájásos problémája, bőrkiütése, hőkiugrása van, feltétlenül beszéljen a körzeti orvosával, hogy mi a teendő. Emellett kitért arra is a népszerű orvos, hogy a beteg gyermek ne menjen a többi gyerek közé, a betegség ugyanis elsősorban cseppfertőzéssel szokott terjedni.

"Ha időben sikerül elkülöníteni a beteget, akkor azzal mérsékelni lehet egy esetleges járvány kitörését, ezáltal az megelőzhető” – tette hozzá a családorvos.

Fel kell készülni a fertőzésekre

Azt is megtudtuk a szakértőnktől, hogy a tavaszi fáradtság során legyengült szervezet sokkal jobban ki van téve a betegségnek, ezért is nagyon lényeges az immunitás, de azt nem ilyenkor szoktuk elkezdeni felépíteni, hanem egész évben. Ügyelni kell arra, hogy eleve olyan életmódja legyen a gyereknek, melyet az egészséges táplálkozás, a sok zöldség, gyümölcs, hal, vitaminok, ásványi anyagok jellemeznek. "Ezen felül a felesleges súlygyarapodást is kerülni kell, valamint a sok mozgás és a sport is jót tesz. Ha ezekre egész évben odafigyelünk, azzal ellenállóbbá tehetjük szervezetünket" – mondta a Metropolnak Dr. Bense Tamás.

A krónikus betegekre, a gyenge immunrendszerűekre, a daganatos megbetegedésekkel küzdőkre, a korábban koronavírussal, influenzával vagy RSV-vel fertőzöttekre lehet a legnagyobb hatása a betegségnek. Ők fogékonyabbak, mert több hét is lehet, amíg a szervezet helyreáll. Oda kell figyelni emellett a csecsemőkre is.

Sok a megbetegedés, de járványról még nem beszélhetünk Fotó: Pixabay

Országszerte jelentenek fertőzötteket

Ágnes, a Metropol olvasója kisunokáján tapasztalta a betegség tüneteit:

Az unokám Cegléden jár bölcsődébe. Ott kb. két hete tart a járvány, azóta vannak fertőzött gyerekek. Az unokámon a hétvégén jött ki a betegség, ezért az ügyeletre kellett vigyük, hogy el tudják látni. Arcpír, magas láz, levertség, piros torok, piros szájpadlás jelentkezett nála és az a tipikus „málnanyelv

– árulta el Ágnes.

A betegség Budapest több kerületében is felütötte fejét. Egy XI. kerületi óvodában dolgozó óvónő, Anna azt tapasztalta, hogy már a múlt hónapban is több ilyen megbetegedés volt náluk. Akkor és ebben a hónapban is, azonnal elkülönítették a beteg gyermeket és értesítették a szülőket, hogy ők hazavihessék. Anna számára nagyon furcsa volt, hogy egy ilyen, évek óta nem látott betegség felüthette a fejét, mely az utóbbi években egyáltalán nem volt jellemző – árulta el a Metropolnak.