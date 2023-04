Több száz éves múlttal rendelkező fürdő nyílhat meg újra Budapesten – Korabeli fotók!

A híres Rác fürdő, és a környező hasonló komplexumok a Gellért-hegy és a Duna vonalában húzódó földalatti gyógyhatású hőforrásokra épültek. A Budán található hévizek miatt már Zsigmond királyunk uralkodásának idejében is álltak itt fürdők. A korabeli beszámolók szerint így a mai Rác fürdő helye már több száz évvel ezelőtt is fürdőként funkcionálhatott. Ezt követően a török hódoltság idején Kis fürdő néven hívták az itt található fürdőhelyet. A később Imre-fürdő néven működő épületet az 1960-as évektől kezdték el a ma ismert Rác fürdő névvel illetni, a környékén élő rácok miatt.

Ezen a legrégebbi Rác fürdőről készült képen fel sem ismerni a fürdőhely környezetét

Fotó: termalfurdo.hu

Híres építészünk Ybl Miklós tervei alapján egyszer már felújították a létesítményt, azonban a neki köszönhető, utólag felhúzott, díszes épületrészek a II. világháború alatt megsemmisültek. A háborút követően a fürdőt csak 1965-ben nyitották meg, és egy újabb felújítás során a sérült épületrészeket elbontották. A nyolcvanas évekre a fürdő állapota egyre csak romlott, így halaszthatatlanná vált annak felújítása.

Végül mégis csupán 20 évvel később 2002-ben zárták be a budapestiek kedvelt fürdőjét tatarozásra, és akkor még úgy tervezték, hogy 2004-ben újra nyithatnak.

Évtizedek óta csúszik a nyitás

A munkálatok befejeződtek 2010-ben, ráadásul egy szállodarészt is hozzáépítettek az eredeti ingatlanhoz. Emellett pedig az Ybl-féle átalakításokat is helyrehozták korabeli dokumentumok alapján. A különböző tulajdonosi és jogi viták miatt azonban egyre csak húzódott az újranyitás időpontja. Miközben pedig a háttérben zajlottak a tulajdonosi viták és a jogi hercehurca, addig ennek a levét a Rác fürdő itta meg, és újra leromlott az állapota, illetve veszélyessé is vált, úgyhogy újra zárva maradtak az ajtajai.

A XX. század elején nyitották meg a ma ismert formájában a fürdőhelyet Fotó: termalfurdo.hu

A több mint 10 éve üresen álló, hányatott sorsú Rác fürdő 2021 tavaszán új reményt kapott, ugyanis eredeti tulajdonosa 5,1 milliárd forintért árverésre bocsátotta az épületegyüttest. Végül 2021-ben előváráslási jogával élve, és egyetlen licitálóként a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-hez került a műemlékfürdő és a hotel. Még mindig kérdéses volt az épületek felújításának és használatának finanszírozása. Ezért a Fővárosi Önkormányzat kölcsönt adott a BHGY-nak.

A BGYH a Rác fürdő megvásárlását követően haladéktalanul megkezdte a rekonstrukció előkészítését. A több éven át gazdátlanul állt fürdőkomplexum állaga erősen leromlott, ezért először is az épület állapotfelmérését kellett elvégezni, ezt követheti a tervezés és a tényleges felújítás, majd a fürdő újbóli megnyitása.

A Rác fürdőt elsőként fertőtleníteni és penészteleníteni kellett tetőtől talpig

Fotó: www.budapestgyogyfurdoi.hu

A helyreállítási és fertőtlenítési munkák miatt csúszik a nyitás

A BGYH 2021 szeptemberében kritikus állapotban vehette birtokba a fürdő épületét, azonban még rengeteg munka volt vele, amelyet 2022 márciusban tudtak csak elkezdeni a fertőtlenítés után. Új nyílászárókat helyeztek el a betört ajtók helyén, illetve már őrző-védő szolgálat ügyel rá, hogy senki ne menjen be az épületbe a munkák ideje alatt. Elektromos áramot kellett bevezetni például, ugyanis az eszközök használatához nem volt elég energia. Ezeknek a folyamatoknak a lemenedzselése miatt csúszik már egy éve a nyitás dátuma. Hogy kiderüljön, hogy mikor nyithatja meg végre a kapuit a fürdőhely, felkerestük a BGYH-t kérdéseinkkel. Ők elárulták a Metropol számára, hogy a nyitás várható dátuma most már 2024 lesz.

Ez évi egyik fő projektünk a Rác Fürdő rekonstrukciója. A kiviteli terv elkészültét követően kezdődhetnek a felújítási munkák, terveink – és reményeink szerint – ez év második felében. Szeretnénk, ha 13 év után a fürdő 2024-ben újra vendégeket fogadhatna.

- tájékoztatta lapunkat a BGYH.

A Rác fürdőt megviselte a háború, néhány része olyan súlyosan sérült, hogy le kellett bontani

Fotó: Fortepan