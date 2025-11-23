Borzalmas baleset az M0-son Budapest felé

Durva balesetről számolt be a katasztrófavédelem szerda délelőtt, amely az autósforgalmat is érint az M0-s autópályán Budapest felé. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Budapest az M0-s csömöri lehajtóján, a Budapest felé vezető sávban.

Rohantak a tűzoltók a baleset helyszínére.

A Szlovák úti és a Szentmihályi úti körforgalom között történt balesetnél a csömöri önkéntes tűzoltók áramtalanítottak. A forgalom egy sávon halad, a burkolatra jelentős mennyiségű szennyeződés került.