Borzalmas baleset az M0-son Budapest felé
Megbénult a forgalom, rohantak a tűzoltók.
Durva balesetről számolt be a katasztrófavédelem szerda délelőtt, amely az autósforgalmat is érint az M0-s autópályán Budapest felé. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Budapest az M0-s csömöri lehajtóján, a Budapest felé vezető sávban.
Baleset Budapesten: szalagkorlátnak hajtott egy autó Rákosszentmihályon
A Szlovák úti és a Szentmihályi úti körforgalom között történt balesetnél a csömöri önkéntes tűzoltók áramtalanítottak. A forgalom egy sávon halad, a burkolatra jelentős mennyiségű szennyeződés került.
