Gyógyfürdőbelépők: itt a legolcsóbb a nyugdíjasoknak Budapesten

A fővárosban működő fürdők még mindig drágábbak az országos átlagnál, de itt is lehet találni megfizethető ajánlatokat, főleg hétköznap. A legtöbb gyógyfürdőben ráadásul kínálnak valamilyen kedvezményt is a nyugdíjasoknak. Ezek igénybevételével két fürdőbe lehet jelenleg a legolcsóbban bejutni.

Ez most a legolcsóbb gyógyfürdőzési lehetőség a nyugdíjasoknak Fotó: Nagy Zoltán

Ennyivel emelkedtek az árak a fővárosi gyógyfürdőkben

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. idei üzleti tervét. Ennek egyik sarokköve a Széchenyi fürdő és a Rudas fürdő volt, mert ezekbe sok külföldi turista jár, így ott komolyabb áremelést vezettek be, mint az általában hazai fürdőzők által használt strandokon. Így a Széchenyi és a Rudas fürdő árait a turisták pénztárcájához igazították egy közel 30 százalékos jegyáremeléssel. A főként magyarok által látogatott fürdőkben kisebb mértékű az áremelkedés. A Lukács fürdőtől a strandokig bezárólag 10-15 százalékos a drágulás. Az új árak már láthatók is a fürdők honlapjain. A kedvezmények megmaradtak, így továbbra is igénybe lehet venni többek között a Zsigmondy-klubtagsági kedvezményt, a kerületi nyugdíjasok számára a rendszeres vagy eseti kedvezményeket és a családi árkedvezményeket is.

A NEAK-támogatott fürdőgyógyászati kezelések is drágultak

A BGYH Zrt. által üzemeltetett fürdők gyógyászati részlegein a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által támogatott kezeléseket is magasabb áron lehet igénybe venni február 1-jétől. A mostani árváltozással a komplex fürdőgyógyászati ellátás díja emelkedik nagyobb mértékben. Ez azonban továbbra is nagyon kedvezményes ellátást jelent, egy-egy kezelés ára 1125 forintra jön ki naponta – áll a cég közleményében. A közgyógyellátásra jogosult vendégek számára nincs változás, február 1. után sem kell többletkiadással számolniuk a gyógyvizes gyógymedence szolgáltatás vagy a komplex fürdőgyógyászati ellátás igénybevételekor. A díjemelés nem teljesen azonos mértékű a fürdőkben, a legkedvezőbb árfekvésű kezeléseket a Dandár fürdőben lehet igénybe venni.

Fotó: Kovács Tamás

Ez most a két legolcsóbb gyógyfürdő

Jelenleg a Dandár és a Palatinus fürdőkbe válthatnak a legolcsóbban napi belépőt a nyugdíjasok. Mindkét fürdőben minősített gyógyvízzel töltött medencékkel várják a vendégeket. Hétköznap ez a Dandár és a Palatinus esetében is 2100 forintos jegyárat jelent. A hétvégi felár sem túl magas: a Dandárba 2400 forint, a Palatinusba 2300 forint ilyenkor a belépő – olvasható a termalonline.hu-n.

Ezt kapják a nyugdíjasok a pénzükért

A ferencvárosi Dandárban a beltéri 35 és 38 Celsius-fokos gyógyvizes medencék és a hideg vizes merülőmedence közül választhatunk. Amennyiben a belső udvari, élményelemekkel felszerelt, 36 és 38 Celsius-fokos vízzel töltött ikermedencét és a miniszaunavilágot is használnánk, akkor plusz 700 forintot kell a pénztárban hagynunk. A fürdő minden egyes nap 9 és 19 óra között látogatható. A Margitszigeten található Palatinus esetében a beltéri gyógymedence, szabadtéri termálmedence, úszómedence, meleg és hideg vizes merülőmedence jelenti a téli kínálatot. Az aromaszaunát és a gőzkabint pedig vetésforgóban működtetik. Hétfőn, szerdán és szombaton az aromaszauna, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap a gőzkabin használható. A Palatinus 9 és 19 óra közötti van nyitva.