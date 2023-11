"Kisfiúval ajándékozza meg a sors" - Radics Gigi hamarosan újra anyai örömök elé nézhet

Teljes gőzzel robog a Dancing with the Stars a döntő felé, már csak két adás van hátra, s kiderül, ki lesz a legjobb... A versenyzők között ott van Marics Peti, Krausz Gábor, T. Danny és Radics Gigi is, aki egyedüli hölgyként képviseli a gyengébbik nemet. Ez a magyarországi Dancing esetében még sosem fordult elő, eddig mindig a hölgyek dominálták a mezőnyt, ám ezúttal fordult a kocka. Azt viszont kijelenthetjük, hogy Gigi már most nyertesnek mondhatja magát, hiszen a tánc elképesztő önbizalommal ruházta fel. Talán pont annyival, amennyit a szakítással vesztett...

Radics Gigi még nem áll készen egy új szerelemre (Fotó: Sulyok László)

Még nem áll készen egy új szerelemre

Gigi tehát szárnyal a versenyben, s nagyon úgy tűnik, hogy a magánélete is kezd egyenesbe jönni. Legalábbis Lénárt Évi jósnő szerint, aki számtalan magyar és külföldi hírességnek mondta el, mi vár rájuk a jövőben. Az énekesnőről most megtudtuk, hogy a tánc még sokáig az élete része lesz, ám a szerelem egyelőre elkerüli még. De nem sokáig!

Gigi még nem áll készen egy új szerelemre, még a lelkének gyógyulnia kell

– kezdte lapunknak Évi, akinek most a kicsi Bella a legfontosabb. De nem kell sokáig egyedül nevelnie gyönyörű kislányát, ugyanis hamarosan lesz egy férfi, aki megdobogtatja a szívét. Sőt, gyermekáldásra is számíthat Gigi.

„Most minden erejével a gyermekére koncentrál, hogy szeretetben nevelje fel, de nem lesz olyan sokáig egyedül. Jövő ilyenkor már lesz egy új férfi az életében, aki végre boldoggá fogja őt tenni, és lesz tőle is egy gyermeke. Ha jól látom, egy kisfiúval ajándékozza meg őket a sors" - tette hozzá a jósnő, aki még a műsorral kapcsolatban is jövendölt az énekesnőnek.

„A tánc egyébként nagyon sokat segít neki abban, hogy a lelke gyógyuljon, és nem fogja abbahagyni a táncolást a műsor végeztével sem. A Dancing rengeteg önbizalmat ad neki, és ki tud kapcsolódni a mindennapi problémákból” - mondta a sztárjósnő.