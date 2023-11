Radics Gigi őszinte vallomása: Ez az én igazi arcom, ez vagyok én!

Én azért is mondtam igent erre a műsorra, az volt a legfontosabb célom, hogy megismerjenek az emberek. És szerintem most, ebben az adásban, ebben a két produkcióban sikerült megmutatnom, hogy ki is valójában az az énem, Gina, akit az otthoniak ismernek, a barátok, a család! Ehhez Dávid kellett, hogy ez az énem előtörjön, hogy ilyen kendőzetlenül meg merjek nyilvánulni, mert jó pár éve benne vagyok a szakmában, de nem sikerült még ezt az énemet megmutatni, aki valójában vagyok, ezért végtelenül hálás vagyok neki! Nagyon jó érzés végre úgy létezni a világban, amilyen vagyok! Nem mintha eddig hamis képet mutattam volna, mert a színpadi embernek két énje van, van egy otthoni, meg egy színpadi, de most eljött Gina ideje. Úgyhogy erre én nagyon büszke vagyok, és ha ezek után nekünk kellett volna távoznunk, akkor méltóképpen tettük volna meg!