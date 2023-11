Radics Gigi olyant villantott, hogy attól kikerekedik a szemed – Fotó

Radics Gigi rengeteget töprengett a Dancing with the Stars kezdete előtt, hogy elfogadja-e a felkérést, mivel gátlásos nőnek tartja magát. Ráadásul az is elbizonytalanította, hogy anyaként mennyire mutogathatja magát merészebb ruhákban.

Fotó: Sulyok László

Nos, úgy tűnik, hogy a kezdeti félelmei elmúltak, erről tanúskodik a közösségi oldalára legutóbb feltöltött képe, amely mindennek mondható, csak szégyenlősnek nem.

A fotóhoz mindenesetre több ismert személyiség is elismerő megjegyzést fűzött, többek között Király Linda, Gáspár Evelin és Rubint Réka is.