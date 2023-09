Új adás a TV2-n: szombaton debütál Rubint Réka műsora – Videó!

Az ősz beköszöntével sokan szeretnének megszabadulni a nyáron felszedett extra kilóktól. A strandon elfogyasztott lángos, egy-két fröccs, és pihenés a vizek partján nem tesz túl sokat egészségünk érdekében. A reformkonyha és az életmódváltás ebben segít: ne kelljen minden alkalommal diétába vágni, ha kicsit is bűnöztünk, hogy ne kelljen minden év elején újra nekiállni a nyári alaknak.

Ízelítőt adtak új műsorukból – Fotó: TV2 Mokka

Ha valaki odafigyel és megtartja az egyensúlyt a táplálkozás és mozgás között, akkor nincs baj. Tudatosnak és következetesnek kell lenni az életmódban. Ez olyan egyszerű, mint hogy reggel fogat mosol

– emelte ki Rubint Réka. Hozzátette, ha mindez rutinná válik, rá fognak jönni az emberek, hogy a sport nemcsak feltölt, hanem egy antidepresszáns is.

Nem fog egyből látszódni az eredmény, de egy egészséges életmód következtében már az alvás minősége is megváltozik. Ez rendkívül fontos az egészségünk miatt. Ennek érdekében azonban nem kell lemondani az ízekről, és az édességekről, csak az összetevőkre kell figyelni.

Rubint Réka és Faragó Melinda a Mokkában most egy olyan édességreceptet osztott meg, ami teljesen egészséges: egy cukormentes vaníliaöntettel megbolondított meggyes-mákos zabsüteményt készítettek. Ez pikpakk elkészül, mivel az összetevőket csak beleöntjük egy tálba, majd mehet is a sütőbe. A hozzávalók egy bögre zabpehely, egy bögre mák, sütőpor, kicsi édesítő, három tojás, meggy ízlés szerint és kész is.

Réka szerint azért fontos egy ilyen recept, mert ebben a felgyorsult világban jó ha az ember egészséges alapanyagokból, egy hirtelen jött vendégseregnek ilyeneket tud készíteni, három-négy lépésből. Ennek apropóján jött a bomba hír: Rubint Réka műsort indít a TV2-n!

Adásaik az egészséges életmódról fognak szólni, beleértve a mozgást és például a főzést is. Előbbit csakis Réka csinálja majd, a főzést többnyire Melinda, az életmódváltást pedig közösen. Fitt Reform című műsoruk szombat délutánonként mindenkinek szólni fog, akit érdekel ez a világ. Annak is, aki épp most akarja elkezdni, de annak is, aki már régóta benne van, hiszen egy-két extra tipp mindig jól jön.