Rubint Réka megdöbbentő vallomása a kis Norbikáról: „Milyen sokan bántották, csúfolták”

Egy anyának nincs is rosszabb annál, mint hogy azt nézze, miként bántják a gyermekét. Ezzel a celebmamik is így vannak, így hát Rubint Rékának is nagyon fájt az, hogy néznie kellett, amiért kisfiát, Norbikát bántották. Azért piszkálták sokan, mert annak ellenére, hogy fitnesz családba született, túlsúlyos gyermek volt. Norbika végül – szülői nyomás nélkül – maga döntött úgy, hogy elkezd edzeni, végül pedig nagyon jó formába került:

Rubint Réka fiát sokan bántották Forrás: Bors

„Amikor kicsi volt, milyen sokan bántották, csúfolták … csak azért, mert »fitnesz« családba született és neki nem volt kockás a hasa!

Aztán 12 évesen hozott egy döntést! Nem mi! Ő! Változtatott mindenen! A suliban már nem cserélte el az otthonról vitt szendvicset lekváros buktára és csipszre és a sport (kezdetben a vízilabda) a mindennapjai részévé vált! A változtatás, változást, a változás EREDMÉNYT hozott! Határozott, céltudatos és egy rendkívüli Ember lett belőle. Csodálattal nézem ŐT és büszke vagyok! Nagyon büszke” – írja Réka.

