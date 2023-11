"Nélküled értelmetlen lenne az életem" - tündéri videót posztolt Radics Gigi

Radics Gigi életének legnagyobb részét a tánc teszi ki az elmúlt hetekben, ugyanis még mindig versenyben van a Dancing with the Stars műsorában, ahol hétről hétre új arcát mutatja meg és bebizonyítja, hogy anyaként is megállja a helyét a táncparketten.

Fotó: Sulyok László

A napokban pedig azok is örülhettek, akik a hároméves kislányára, Bella Szófiára is kíváncsiak. A 27 éves énekesnő ugyanis a gyermekek világnapja alkalmából egy régebbi, a szülőszobában készült videót osztott meg az újszülött kislányáról.

Ma van a gyermekek világnapja. Életem legboldogabb pillanata, amikor világra jöttél szépséges angyalkám, nélküled értelmetlen lenne az életem. Szeretlek örökkön örökké…

- írta Gigi a videóhoz.