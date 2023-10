Radics Gigi szívmelengető babás fotója felrobbantotta az internetet

Napra pontosan három éve lett édesanya Radics Gigi: kislánya, Bella Szófia 2020. október 4-én született. A 27 éves énekesnő egy csodaszép bejegyzéssel köszöntötte születésnapja alkalmából a kislányát az Instagram-oldalán. A szívhez szóló soroknál csak a mellékelt anya-lánya fotó megindítóbb.

Fotó: Metropol

„Hát ez a nap is eljött, 3 éves lettél édes babám, köszönöm, hogy születéseddel értelmet adtál az életemnek, küldetésünk a földön apukáddal együtt az, hogy megóvjunk és végtelen szeretetünkkel árasszunk el téged. Szeretünk, örökkön örökké és még azon is túl.”

– írta Instagram-oldalán Radics Gigi, aki augusztus elején jelentette be, hogy életében új fejezet kezdődik, szakít gyermeke apjával.

„Úgy döntöttem a kislányom édesapjával kapcsolatban hogy elválnak útjaink, és külön utakon folytatom tovább az életemet. Nehéz döntések ezek az életben, amiről az ember nem szívesen mesél.”

– írta két hónapja az énekesnő.

Ám most az ünnepen van a hangsúly, a rajongók jókívánságokkal köszöntötték a picit, illetve az édesanyát.

„Ó, de gyönyörűséges ez a fotó! Isten éltessen benneteket!”

– írta az egyik hozzászóló.

„Isten éltessen Benneteket! Akkor is és most is! Örökre!”

– kívánta egy másik kommentáló,

„Boldog születésnapot a Hercegnőnek!”

– jegyezte meg egy harmadik.