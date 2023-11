Váratlan fordulat: III. Károly király és Harry herceg kibékült

Évek óta húzódó viszály végére tett pontot III. Károly király és Harry herceg? A királyi család életrajzírója elárulta: apa és fia a hiedelmek ellenére közel áll egymáshoz.

A közhiedelem ellenére Harry herceg és Meghan is jó viszonyt ápol III. Károly királlyal... Fotó: Twitter

Még sincs rosszban Károly és Harry?

Harry herceg mindig is lázadó természetéről volt ismert, nem meglepő, hogy párválasztásától sem volt elájulva a vaskalapos brit királyi család. A helyzet hamar elmérgesedett, Harry és Meghan kivált a királyi családból, s minden jel arra mutatott, hogy Harry az időközben királlyá avanzsáló apja között meg is szakadt a kapcsolat. Az utolsó csepp a pohárban Harry nemrég megjelent önéletrajzi könyve, a Tartalék volt, amiben édesapját sem kímélve teregette ki a brit királyi család szennyesét.

Mindennek ellenére úgy tűnik, az atyai szeretet felülkerekedett a sérelmeken. A királyi családról több könyvet is író Omid Scobie a People-nek most elárulta: az új király éppen, hogy az idősebb fiával van rosszban…

„III. Károly és Vilmos között megromlott a kapcsolat, amiért a király még mindig bensőséges kapcsolatot folytat Harryvel” – az író hozzátette, Meghan is beszélt nemrég az apósával, Károllyal. Még egy videót is küldtek az unokákról: a négyéves Archie-ról és kétéves Lilibetről.

III. Károlyt felköszöntötte Harry családja Fotó: WPA Pool

Cuki családi videót küldtek

Kedden ünnepelték meg családilag III. Károly 75. születésnapját, ahol nem tette tiszteletét a 2020 óta Kaliforniában élő házaspár. Az Express című lap azonban arról számolt be, hogy telefonon felköszöntötték az uralkodót, sőt, még egy cuki videót is küldtek a két gyerkőcökről, amint szülinapi jókívánságokat mondanak a nagypapának.