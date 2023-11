Büszkeség: Radics Gigi megtisztelő felkérést kapott

A Disney 100. születésnapja alkalmából a hétvégi Dancing with the Stars során a párosok a mesék világát fogják megeleveníteni a táncparketten. Habár hivatalos információ arról még nincs, ki milyen Walt Disney alkotást kap majd, a műsor Instagram oldalán megosztott posztokból azért sejthető, hogy például Radics Gigi és Baranya Dávid A kis hableány animációs filmért lesz felelős. Ez azért is érdekes Gigi számára, mivel kötődik is ehhez a meséhez. Nemrég ugyanis ő volt a filmes változatban Ariel szinkronhangja.

Radics Gigi és Baranya Dávid újra táncparkettre lép szombaton.

Én voltam a kis hableány hangja a filmes változatban. Legalább két hétig nem aludtam előtte annyira izgultam - vallotta be az énekesnő, aki először azt hitte, hogy csak az énekhangjára lesz szükség, ám később kiderült: beszélnie is kell. Elmondta, ő nagyon várja már az új élő adást, ami nagyon izgalmas lesz, és jó lesz a hangulat is.

Múlthéten érzelmileg mindenki kiadta magából az összes rosszat, úgyhogy most felszabadulunk és újra gyerekek leszünk.

- nyilatkozta Gigi, aki kiemelte: fontos, hogy felnőttként is legyünk kicsit gyerekek, éljük meg újra és újra a gyerekkorunkat. Ő például imádja újra élni fiatalkori emlékeit. Három kedvence meséje a Hamupipőke, a Coco és a Hófehérke. Úgy véli, az emberek azért a való világban is ugyanúgy reménykednek bizonyos dolgokban, mint ezekben az alkotásokban.

Gigi úgy fogalmazott, hogy mindenki arra vár, hogy a herceg és a hercegnő tényleg egymásra találjon, hogy happy end, vagyis boldog befejezés legyen a vége. Kiemeli: a meséknek komoly mögöttes tartalma és üzenete is van. Ezért is fontos őket újranézni és megélni.