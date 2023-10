Tóth Gabi a könnyeivel küzdött: „engem nagyon sokat bántottak mostanában”

Tegnap este megint csodálatos átalakulásoknak lehettünk szemtanúi a Sztárban sztár leszek! színpadán. A TV2 új tehetségei sok érzelmet tudtak átadni produkcióikkal, Nagy Alexandra fellépésétől még Tóth Gabi is úgy elérzékenyült, hogy elmorzsolt egy-két könnycseppet az élő adásban.

Megküzdött a könnyeivel Tóth Gabi (Fotó: Metropol)

Gabi megküzdött a könnyeivel

Alexandra produkciója az adás egyik fénypontja lett, és éneklésével megnyerte a tegnapi adást. Billie Eilish egyik számát adta elő, amitől nem csak a közönség, de még Tóth Gabi is teljesen elérzékenyült. A mester hangja el is csuklott és a könnyeivel küzdve szólt az énekesnőhöz.

Hát próbálok megszólalni, de nagyon fölzaklatott most ez engem

– kezdte az értékelés előtt Tóth Gabi.

„Nagyon hálás vagyok neked. Engem nagyon sokat bántottak mostanában. Köszönöm, mert nagyon egyedül éreztem magam sokszor. Azt gondolom, hogy bármit teszünk az életünkben, akkor sem bánthatunk másokat, és téged se bánthatnak. De amíg van egy ilyen eszköz a kezedben, mint a zene, vagy a tánc, addig bármilyen bántást kapunk is az életben, mindig kiénekelhetjük magunkból és ezáltal, ahogy nekem is most adtál, azt, hogy nem érzem egyedül magam a világban és ezt nagyon köszönöm neked” – fejezte be az értékelését a könnyeivel küszködő Gabi, aki közben többször átnézett mestertársához, Babetthez, hogy ő folytassa a monológot, mert többször is úgy érezte, hogy nem tudja folytatni.

Nagy Alexandra csodálatos produkciója (Fotó: Metropol)

Fontos produkció volt

Alexa számára nagyon fontos volt ez a produkció, mert rengeteget bántották fiatalabb korában az iskolástársai a kinézete miatt. Az egész előadást ennek az érzésnek dedikálta, mert Billie Eilish volt számára a tánc mellett az, aki sokat segített neki zenéivel, mikor maga alatt volt. Számára nagyon sok minden megváltozott a műsorral, de ezzel nem csak ő van így.

Tóth Gabi új piercingje (Fotó: Metropol)

Tóth Gabi is a változás útjára lépett

Gabi köztudottan hatalmas magánéleti válságon megy keresztül, ilyenkor sokan változtatnak valamit a külsejükön. Gabi is így tett, és egy orrpiercingben jelent meg az élő adáson, amiről meg is kérdeztük a műsor végén.

„Még nem szeretnék erről beszélni, mert nagyon fáj, de ha jobban leszek, fogok róla beszélni” – jegyezte meg az énekesnő, majd az öltözőjébe sietve elhagyta a stúdiót.