Tóth Gabi a kamerák előtt sírta el magát: "Engem nagyon sokat bántottak mostanában..."

Hatalmas meglepetések történtek a Sztárban Sztár leszek! mostani adásában, ugyanis két olyan produkció is volt, ami tökéletes, maximális pontszámot kapott a Mesterektől. Az egyikük Tasi Dávid volt, aki Zoltán Erikaként alkotott maradandót, a másik pedig Nagy Alexa, aki Billie Eilish bőrébe bújt a műsor kedvéért.

Sztárban Sztár leszek! / Fotó: Metropol

Nagy Alexa az Oscar-díjas No Time To Die című, a legutóbbi James Bond-filmben elhangzott főcímdalt adta elő Billie Eilish-ként, a produkciója pedig annyira erős és megható volt, hogy még Tóth Gabi is elsírta magát tőle – sőt, eszébe is juttatta a saját fájdalmait, amiket az utóbbi hónapokban kellett átélnie.

Engem nagyon sokat bántottak mostanában. [...] Nagyon egyedül éreztem magam sokszor

– mondta Tóth Gabi.

Tóth Gabi életében valóban rengeteg olyan változás volt mostanában, amik miatt sok bántást kapott, és úgy tűnik, hogy eléggé megviselték őt ezek. Nagy Alexa tehetségét bizonyítja, hogy olyan fantasztikus volt az előadása, hogy könnyeket csalt ki a Mester szeméből – nem meglepő, hogy mindenkitől 10 pontot kapott.

Itt lehet megtekinteni Nagy Alexa előadását:

Itt pedig a Mesterek reakcióját: