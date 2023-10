Tatár Csilla elsőként gratulált: örömhírt jelentett be Puskás Peti és Dallos Bogi

A celebritások világában sajnos gyakran vagyunk szemtanúi szomorú szakításoknak és válásoknak. Van úgy, hogy nagyon szeretünk egy álompárt, és úgy gondoljuk, hogy őket egymásnak teremtették az égiek, később azonban mégis elválnak útjaik. Ilyen volt többek között Csuti és Kulcsár Edina válása, legújabban pedig Tóth Gabi és Krausz Gábor miatt fájt a rajongók szíve. Szerencsére azonban Dallos Bogi és Puskás Peti miatt nem kell aggódnunk.

Dallos Bogi és Puskás Peti nagyon szeretik egymást / Fotó: Bors

Puskás Peti és Dallos Bogi sosem vitáznak, és kapcsolatuk olyan harmonikus, hogy az mindenkit mosolyra derít. 4 évvel ezelőtt ismerkedtek meg egymással, most pedig már közös kisbabájuk is van! Évfordulójuk alkalmából a büszke édesapa végre megmutatta a baba arcát is:

Boldog összejövős évfordulót szerelmem, feleségem, kisfiam csodás anyukája!

Ez az a tekintet, amit minden kisgyerekes szülő lát, ha maga felé fordítja a kamerát

- írta Tatár Csilla.