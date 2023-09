Ez gyors volt: Puskás Petiék máris bejelentették a következőt

Ahogyan azt már a Metropol is megírta, Dallos Bogi és Puskás Peti várva várt kisbabája megszületett. Egy egész ország nekik szorított, a sztárbaba érkezését pedig minden magyar megünnepelte. Azóta már videót is mutattak a tündéri kisfiúról, a rajongók pedig valósággal elolvadtak. Most azonban Puskás Petiék új örömhírt jelentettek be.

Puskás Peti és Dallos Bogi nem is lehetne boldogabb / Fotó: Bors

Nem áll meg az élet attól, hogy a kis csöppség megszületett. Bár az énekesék életét beragyogja a kisfiú, és igyekeznek maximálisan megélni a pillanatot, azért mindketten figyelnek a zenei karrierjükre. Bár Bogi most elsősorban otthon van a kicsivel, Puskás Peti nem tart szünetet: fellépésekre jár, találkozik a rajongóival, sőt most új örömhírt jelentett be.

Ma leforgattuk a legújabb Biebers klipet, a Még Most is Fáj című dalunkhoz, amit Trokán Nórival készítettünk közösen, és az a megtiszteltetés ért, hogy Kulka János elfogadta a felkérésünket, így az egyik legcsodásabb színésszel forgathattunk együtt! Köszönjük neked, János az egész stáb nevében, hogy ma veled dolgozhattunk!

- írja.