Elolvadsz, ha meglátod Puskás-Dallos Bogiék kisfiáról készült első videót

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szeptember 7-én Puskás-Dallos Bogi világra hozta első gyermekét, Ábelt. Férjével, Petivel nem is lehetnének ennél boldogabbak, azóta már haza is térhetett az anyuka és a csecsemő is, úgyhogy már az otthonukat is bejárja a kisbaba illat, és a gyermeki kacaj hangja.

Megszületett a sztárpár első gyermeke / Fotó: Bors

Bogi most kicsit beengedte követőit a kulisszák mögé, hogy belenézhessenek Ábel kiságyába, ahol a kis tündér szundikált. Az egyhetes babáról készült felvételt itt tudjátok megtekinteni: