Özönlenek a gratulációk: valóra vált Puskás-Dallos Peti álma - Fotók

Még márciusban derült ki, hogy első gyermeküket várja Puskás-Dallos Bogi és férje, Puskás-Dallos-Peti, a házaspár pedig azóta is ragyog a boldogságtól.

Az énekesnek még gyermeke születése előtt valóra vált egy másik nagy álma Fotó: Ripost

Puskás-Dallos Petinek gyermeke születése előtt egy másik álma is valóra vált, elkészült ugyanis a présháza, melyen már évek óta dolgozott. Az énekesről mindig is köztudott volt, hogy imádja a természetet, így nem is volt kérdés számára, hogy egyszer majd lesz egy vidéki menedéke is.

Magát a tanyát és a házat már korábban megvásárolta „Marika nénitől”, aki még 40 évvel ezelőtt, férjével építette a hangulatos présházat, azonban csak most került teljesen olyan állapotba, ahogy azt a leendő apuka megálmodta. Az örömhírről maga Puskás Peti számolt be az Instagram-oldalán, hosszabb bejegyzéséhez több fotót is megosztott az elkészült présházról és a gyönyörű környezetről is.

Talán nem kell bemutatnom, mennyire csodálom a természetet, éppen ezért nagy vágyam volt már régóta, hogy legyen egy kis "tanyám". Elvégeztem az aranykalászost már jó pár éve és vettem egy kis telket egy apró présházzal Marika nénitől, amit még a férjével építettek együtt. Évek óta építgetem-szépítgetem, de most talált rá végleges arcára, amire Marika néni is könnyes szemmel csodálkozott rá, amikor körbevezettem a présházban. Megpróbáltam mindent úgy hagyni, mint ahogy megépítették több mint 40 éve, csak 21. századi ötletekkel és építőanyagokkal felrázva. (...) Nem sokan hittek ebben a présházban, de remélem most már mindannyian látják, mit láttam meg benne anno. Most már csak néznem kell, ahogy nőnek a gyümölcsfáim és beletanulnom a gyakorlatban is a szőlészetbe

- írta az énekes a szemet gyönyörködtető képekhez. A fotósorozathoz már rengeteg komment érkezett, mindenki a gratulációját fejezi ki a házhoz. Sokan csak annyit írtak szívecskék kíséretében, hogy „Csodás"” van aki úgy fogalmazott, „Csodás! Gyönyörű környezetben a nyugalom szigete! Itt lehet feltöltődni! Gratulálok!!”, míg másvalaki azt írta „Gyönyörű ez a hely!”.

Puskás-Dallos Petinek és várandós feleségének egyébként nemrég egy hatalmas buliban volt részük, ugyanis május 4-én sztárvendégekként léptek fel Korda György és Balázs Klári Budapest Parkban tartott nagykoncertjén, ahol szem nem maradt szárazon.