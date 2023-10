Rémálommá vált a magyar énekesnő szülinapja

Fantasztikus formában van Judy, aki bár az utolsó 4-essel kezdődő születésnapját ünnepelte hétfőn, nem érzi magát annyinak. Énekesnőként persze mindig nagyon odafigyelt a külsejére, egészségesen étkezik és ha esik, ha fúj, heti kétszer lemegy az edzőterembe. De nem csak az életmódja az, aminek köszönheti fiatalos formáját.

Judy régóta szerette volna megmutatni lányának Disneylandet (Fotó: Judy)

Irány Disneyland!

A Groovehouse 25 éves nagykoncertje előtt még elutazott egy kis feltöltődésre párjával, Krisztiánnal és lányával, Majszival. A tervek szerint összekötötték volna a kellemeset a hasznossal, és Judy születésnapját is egy ciprusi kis bulival szerették volna hármasban megünnepelni.

„Először Párizsba repültünk, mert én már kétszer jártam Disneyland-ben, de Majszi még nem és szerettem volna neki megmutatni” – mesélte lapunknak az énekesnő. „12 éves, ez még éppen az a kor, amikor még élvezi. De persze az én gyermeki énem is előbújt és a lányom kis lelki terrorizálására még a legdurvább játékokra is felültem. De mind nagyon jól szórakoztunk! Két napot töltöttünk Párizsban, persze azért már megnéztük az Eiffel-tornyot is. Onnan repültünk Ciprusra, izgalmas volt, mert semmit nem foglaltunk le előre.”

Judyék kihasználták a ciprusi napsütést (Fotó: Judy)

Elmaradt a szülinapi vacsora

A párizsi reptéren még nem gondolta Judy, hogy ez lesz a legkisebb gond az utazásukban. Merthogy nem sokkal azután, hogy megérkeztek, előbb a szerelme, majd Majszi is lebetegedett.

„Belázasodtak, köhögtek, de azért próbálták magukat összeszedni. Úgy terveztük, hogy a születésnapomat egy finom vacsorával ünnepeljük, de estére én is rosszul lettem, így korán lefeküdtünk aludni. Be van tervezve egy tengeri búvárkodás a Szerelem szigetére, remélem annak nem kell búcsút intenünk. A lényeg, hogy együtt vagyunk, még így is nagy ajándék ez az utazás – nevetett az énekesnő, aki azt is elárulta, hogy érinti a kora.