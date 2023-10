Nem titok többé: újra rátalált a boldogság az elvált magyar énekesnőre

Judy egy percet sem unatkozik. Mindamellett, hogy elsősorban édesanyaként kell megállnia a helyét, a Groovehouse zenekar gőzerővel készül a november 11-i nagykoncertjére. Az énekesnő úgy éli az életét, hogy számos elfoglaltsága mellett az edzés is a hétköznapjai részét képezze. Mindig is fontos volt számára a külső, amióta pedig jó pár kilótól megszabadult, igyekszik mindent elkövetni, hogy meg is tartsa.

„Az edzést nem letudni kell, fontos, hogy mindennap jobbá és jobbá akarjunk válni. Igényesnek kell lenni magunkkal szemben, ha ez a belső igény nincs meg, akkor nincs értelme az egésznek. Nem mellesleg rendszert visz az életünkbe. Úgyhogy véletlenül se engedd, hogy amit nem vagy képes megtenni, befolyásolja azt, amit képes vagy véghez vinni” – írta Judy Instagram-oldalán.

„A szerelmem is mindig mondja: Te nem vagy egy ötvenes nő!”

Az énekesnő lapunknak elárulta, évekkel ezelőtt döntött a rendszeresen sportolás mellett.

„Heti két alkalommal eljárok edzeni. Az utóbbi időben pedig még a jóga is bejött az életembe. Minden elhatározás és igény kérdése. Én szeretem csinálni, még ha vannak napok, amikor kicsit nehezebb is elindulni, utólag mindig rájövök, mennyire jóleső érzés. A nyár folyamán igaz, hogy minimális súlyt magamra szedtem, de a tapasztalataim szerint ezt a legnehezebb leadni. Ha az embernek boldogabb az élete, még nehezebb” – mondta sejtelmesen Judy, aki büszkén vállalhatja, hogy sok-sok évet letagadhatna korából.

Jövőre ötvenéves leszek. A szerelmem is mindig mondja: Te nem vagy egy ötvenes nő!

„Másoktól is ezt a visszajelzést kapom, a korosztályomban nem feltétlenül úgy néznek ki, mint én. Az ilyen véleményektől pedig kivirul egy nő, én is. Emlékszem, amikor még huszonöt éves koromban gyakran elkérték a személyi igazolványomat, mindig azt hallgattam: hogy fogsz majd ennek örülni az ötödik X-nél. Tényleg így lett!” – fűzte hozzá mosolyogva az énekesnő, aki egy örömhírről is beszámolt, végre teljesül kislánya álma.

„Hamarosan megyünk Párizsba. Nagyon vártam, hogy egyszer Majszikámnak megmutathassam Disneylandet. Ez az ő világa, most még abban a korban van, amikor tudja élvezni. Utána pedig egy nyaralás is vár rám. Most is olyan helyen fogunk megszállni, ahol van edzőterem. A pihenés mellett ott sem hagyom ki a sportot, és figyelek az étkezésre is, mert szeretnék beleférni a fellépő ruháimba novemberben, a koncertünkön” – nyilatkozta érdeklődésünkre. „Ez már hagyománynak számít, hiszen ötödik éve kerül megrendezésre. Készítjük össze a repertoárt, úgyhogy hamarosan a rajongókat is megkérdezzük, mit szeretnének hallani tőlünk” – mesélte Judy.

Hamarosan kislánya álma valóra válik Fotó: Szabolcs László

„Úgy érzem, most már minden kezd a helyére kerülni”

Amióta felröppent a hír, hogy az énekesnőre újra rátalált a szerelem, sokakat érdekel, ki rabolhatta el a szívét. Azonban erre a kíváncsiskodóknak még várnia kell, mert Judy, bár a hírt nem tagadja, továbbra sem kíván a nyilvánosságnak magánélete ezen részéről túl sokat elárulni.

Boldog vagyok, rajta vagyunk, hogy ez így is maradjon, és tökéletesítsük az életünket.

„Úgy érzem, most már minden kezd a helyére kerülni” – árulta el.