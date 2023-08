15 évet próbál lezárni Judy: „Nem fogok bocsánatot kérni, csak mert merek boldog lenni!”

Judy férjével való szakítása után normális életre vágyik, olyanra, amit felvállalhat, mint ahogy azt eddig is tette. A nehéz időszakot igyekszik maga mögött hagyni, és a jövőre koncentrálni. A Groovehouse énekesnője tavaly év végén beszélt először arról, hogy problémák merültek fel a házasságával, majd áprilisi bejelentette: elválik férjétől. A sztáranyuka azóta megpróbálta lelkileg is rendbe tenni magát, és a Borsnak elárulta, bár ez is olyan, mint az időjárás, változóak a napjai, de úgy tűnik, jó úton halad.

Judy igyekszik előre nézni, és a rosszat maga mögött hagyni Fotó: Knap Zoltán

„Egy új fejezet kezdődött el az életemben, mert nagyon rég nem voltam egyedülálló. Miközben még sincs így, hiszen a gyerekem egy olyan személy az életemben, aki mindig mellettem lesz. Hiába kér az ember szakembertől segítségét, a legnagyobb erőt a kislányomból merítem. Tizenkét éves létére nagyon bölcs gyermek, és a korához képest sok mindent meg lehet vele beszélni. Persze vannak olyan témák, amivel nem kell neki még tisztában lennie. Az viszont tagadhatatlan, hogy látja, ha jobb, vagy rosszabb időszakomban vagyok. A nehezén túl vagyok, de néha hullámvölgybe kerülök, mert nem lehet egyik napról a másikra közel 15 évet lezárni” – mondta az énekesnő.

Azzal vádolják Judyt: azonnal továbblépett

Judyt szülei, barátai támogatják, mindenben számíthat rájuk. Igyekszik előre nézni, és a rosszat maga mögött hagyni. Évekig tartott, mire meg tudta hozni a döntését, azonban az dühíti, hogy vannak, akik úgy gondolják, egyik napról a másikra tovább tudott lépni.

„A házasságunknak az utolsó évei már előre mutatóak voltak, nálunk csaknem három év volt, mire sikerült tudatosítani magamban, hogy mit akarok. Csak ezután került sor a valós szakításra. Egy új kapcsolat sincs időhöz kötve. Le kell ülepednie mindennek belül, mire tudsz vagy egyáltalán mersz nyitni más felé. Nem fogok bocsánatot kérni senkitől, mert merek boldog lenni. Mint minden más egyedülálló nő, én is adok lehetőséget magamnak” – fűzte hozzá.

Nemrég fölröppent a hír, Judy újra szerelmes, arról is cikkeztek, hogy Veresegyházán látták egy férfival meghitten ebédelni. A napokban pedig az adriai nyaralásukkor készült fotó került a közösségi oldalára, melyen Judy és kislánya mellett egy férfi is szerepelt. Az énekesnő így reagált a pletykákra: „Boldog vagyok! És most teljesnek érzem az életemet, persze még vannak lezárandó dolgaim. Még közel az ötödik X-hez is van esélye az embernek, hogy keresse a boldogságot, erre törekszem én is. Gondolom, ez nem számít bűnnek. Az esélyét és a lehetőségét sosem fogom elvenni magamtól, hogy valaha új párom legyen. Akinek kell, azt tudja, hogy boldog vagyok-e vagy sem, ki a párom, vagy éppen egyedül vagyok-e. A magánéletem sosem volt tabu, de sok mindenben megégettem magam, ezért most másképp állok hozzá. Persze ha kézen fogva megyek valakivel vacsorázni, nem fogok zacskót húzni a fejemre. Én egy normális életre vágyom, ahol felvállalhatom magam. Sosem érdekelt kinek tetszik, vagy kinek nem.”