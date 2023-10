Molnár Gusztáv teljesen felismerhetetlen az új képén, sokkot kaptak a rajongói

Molnár Gusztávról mindenki tudja, hogy szenvedélybetegsége miatt ment tökre a házassága gyönyörű feleségével, Fazekas Viviennel.

Molnár Gusztáv a gyógyulás útjára lépett / Fotó: Metropol

Az alkoholproblémákkal küzdő színész 265 napot töltött elvonón, ami kétségtelenül nyomot hagyott rajta. A komlói rehabilitációs intézetben nemcsak függőségétől szabadult meg, hanem jó pár kilótól is. A közösségi oldalán most közzétett fotóján azonban még önmaga is elcsodálkozott.

Nézem ezt a képet saját magamról... A saját szemem nézem, és ott van benne a múltam, és ha jobban nézem, talán megláthatom a jövőmet is

– írta Guszti hozzátéve, hogy felismerte: nem kell mindig boldognak lennie.

Végül azt kérdezi követőitől:

Ti mit láttok a szememben?

Barátai és rajongói ezt láthatóan nem költői kérdésnek vették, hiszen az alig egy napja kitett poszt már több mint 700 kedvelést és rengeteg kommentet kapott.

Sok mindent látok. De főleg egy olyan férfit, aki megélt mélységeket és magasságokat. Végül elbukott. De látok egy új embert is, akinek a szemében és az arcában is ott van az élet-halál harca, amin szerencsére túl van. Még soha ilyen kedves és kisimult nem volt ez az arc. Vigyázz erre, Guszti

– fogalmazott egyikük.

Bár némelyeket sokkolt a látvány, a legtöbben gratuláltak a képhez. Volt, aki még saját személyes tragédiáját is megosztotta: