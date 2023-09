Molnár Gusztáv exe szerelmes képet posztolt: „Köszönöm a sorsnak, hogy hozzád vezetett”

Molnár Gusztáv volt felesége, Fazekas Vivien nehéz időszakon van túl. A párja 2022 novemberében döntött úgy, hogy elvonóra megy, miután az azt megelőző időszakot alkoholmámorban töltötte, szétverve maga körül mindent, amit addig felépített: a karrierjét, a szerelmi életét de még a kisfiával való kapcsolatát is teljesen tönkretette.

Molnár Gusztáv keresett színész volt az alkoholbetegsége előtt / Fotó: Vajda János / MTI)

Fogcsikorgatva

A meggyötört feleségnek hosszú hónapokra volt szüksége ahhoz, hogy összeszedje magát és új életet kezdjen. Viviennek az előző kapcsolatából született egy kisfia, akit egyedül nevelt, így nem csak magára, de a gyermeke lelki békéjére is neki kellett vigyáznia, így nem kérdés, hogy nem volt egyszerű dolga... A fiatal asszonyt azonban nem abból a fából faragták, hogy könnyen feladja a harcot, fogcsikorgatva fordult a jövő felé, amitől azt remélte, hogy sokkal könnyebb lesz, mint a mögötte lévő évek. A kitartása aztán meg is hozta a gyümölcsét.

Fazekas Vivien erős asszony, képes volt új életet kezdeni / Fotó: Markovics Gábor

Az igazi, a 3. szerelem

Vivienre egyik napról a másikra talált rá a szerelem, egy olyan férfi személyében, aki igyekszik őt a tenyerén hordozni. A páros kapcsolata immár egy éve tart és a jelek szerint tényleg olyan tökéletes, mint amilyet az egykoron nehéz helyzetben lévő nő kívánt magának... Viviven rendszeresen beszámol a közösségi oldalain arról, hogy éppen milyen programokon vesz részt az új választottjával, az érzéseiről azonban nem sokat nyilatkozott. Egészen mostanáig: a minap az Instagram-oldalán egy olyan bejegyzést tett közzé, ami Gusztávnak biztosan nem eshetett jól, de nem is ez volt a cél. Hanem az, hogy Vivien elmondhassa a világnak, hogy végre megtalálta az igazit!

Azt mondják az ember életében három nagy szerelem létezik….(...) A harmadik szerelem váratlan, és valószínűleg egy olyan emberrel hoz össze a sors, aki ellentmond a korábbi elképzeléseidnek, ideáljaidnak. Megváltoztatja a teljes képedet a szerelemről, és olyan magától értetődő minden benne, hogy szinte hihetetlennek érezed.

„Ezt a fajta kapcsolatot nem lehet megmagyarázni, egyszerűen csak ledönt a lábadról, és kérdések nélkül működik. Amiatt annyira jó ez a kapcsolat, mert ekkorra már ténylegesen sikerült megtapasztalnod, hogy ki is vagy valójában, hogy mit akarsz egy párkapcsolattól, és hogy mire van szükséged a partneredtől. Köszönöm a sorsnak, hogy hozzád vezetett… . Szeretem, hogy teljes mértékben kiegészítjük egymást, hogy mindketten megtapasztaltunk minden jót és rosszat az egymáshoz vezető úton, hogy nincsenek játszmáink, csak igazi őszinte érzéseink, amiket mindig megosztunk egymással…. Szeretem hogy akkor is szeretjük egymást amikor épp “utáljuk” hiszen az élet sokszor gördít elénk akadályokat, de mindketten tudjuk, hogy kézen fogva és együtt megyünk előre” - írta a szerelmes nő a közösségi oldalán, a szöveghez pedig egy közös fotót is posztolt.