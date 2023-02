Elképesztő körülmények között küzd meg az alkoholfüggőségével Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv életében a tavalyi év vízválasztó volt, hiszen ha barátai nem vitték volna be a komlói rehabilitációs intézménybe, rossz vége is lehetett volna a történetének. A színész azonban mára már láthatóan összeszedte magát, sokkal kisimultabb, rendszeresen sportol, sőt még az intézmény focicsapatának is a tagja.

Fotó: LifeTV

Molnár Gusztáv exkluzív körülmények között tölti a rehabilitációját

Az említett központ egyébként rendszeresen tesz közzé a Facebookon bejegyzéseket, leggyakrabban sikertörténeteket. Emellett olyan posztokat is megosztanak, amelyeken jól látható az intézet egy-egy szobája, közösségi tere, ahol Guszti idén novemberig tölti a napjait.

Ha éppen úgy tartja kedve, akár szaunázhat is:

Vannak olyan termek is, ahol a bentlakó szenvedélybetegek egy körbe ülve tudnak eszmét cserélni, beszélgeti, építeni egymást.

Emellett rengeteg időt töltenek a természetben, a friss levegőn, kirándulnak, sportolnak. Ezek a tevékenységek természetesen szintén segítik őket a gyógyulásban.

A színész a kezelés ideje alatt teljesen el van zárva a külvilágtól, a függőséggel küzdőknek szigorú szabályokat kell betartaniuk a felépülésük érdekében. Például nem látogathatják őket, és a telefonjukat sem használhatják.

A Ripost megkereste Guszti egyik közeli barátját, L. Péterfi Csabát, aki Pécsi Ildikó fogadott fia és legfőbb bizalmasa volt. Csaba elmondta, bár ő sem kommunikálhat a színésszel, úgy hallotta, jól van.

"Már azon a korábbi fotón is sokkal jobban nézett ki, ami focizás közben készült róla. Nagyon büszke vagyok rá, hogy bevonult, és a gyógyulást választotta, ez volt az egyetlen helyes megoldás. Úgy hallottam, jól van, folyamatosan halad a felépülés útján. A magam részéről elképzelhetőnek tartom, hogy egy nap újra visszatérjen a színpadra, és sorozatokban is kapjon szerepeket, de persze addig még hosszú az út" – nyilatkozta a Ripostnak a barát.