Ezt üzente MC Hawer az elvonóról kikerült Molnár Gusztávnak: "Ahogy rászoktál az alkoholra, ugyanúgy rá kell szokni a józanságra"

Molnár Gusztáv tavaly november óta igyekszik mindent megtenni azért, hogy kigyógyuljon alkoholizmusából: 265 napot töltött el egy elvonón, ahonnan csak nagyon kevés információ szivárgott ki róla, hiszen nem tartotta, nem tarthatta a kapcsolatot a külvilággal. A napokban azonban kiderült: elhagyhatta az intézményt, és már újra Budapesten van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy véget ért volna számára az az út, amit kilenc hónappal ezelőtt kezdett meg. MC Hawer, aki maga is megjárta a poklot az alkoholnak köszönhetően, a Borsnak mesélt arról, mi vár most a színészre, és tanácsokkal is ellátta.

MC Hawer: "Évek kellenek, hogy az ember felfedezze, milyen is volt józanul élni"

A mulatós sztár 25 évig volt az alkohol rabja, szenvedélybetegségéről és gyógyulásáról, küzdelméről pedig azóta kendőzetlen őszinteséggel mesél. MC Hawer elárulta: nem egyik napról a másikra megy a gyógyulás, hanem évek munkája kell hozzá, és csak most kezdődik a neheze – ugyanakkor a Borsnak azt is kiemelte: Molnár Gusztáv jóval fiatalabb, mint ő volt, amikor hasonló cipőben járt, így minden esélye megvan a gyógyulásra.

"Mindenkinek azt szoktam mondani: ahogy rászoktál az alkoholra, ugyanúgy rá kell szokni a józanságra. Hogy valaki mennyi időt tölt elvonókúrán, az ettől teljesen független. Én csak hat hetet voltam bent a Merényi Kórház addiktológiai osztályán, mert annyit tehettem meg. Nekem azt mondták anno, hogy a szervezet tisztulásához másfél hónapra van szükség, a neheze csak ezután következik, hiszen ugyanúgy jön az ital iránti sóvárgás, amit rettenetesen nehéz kiirtani. Évek kellene, hogy az ember elkezdje felfedezni nagy önuralom árán, hogy milyen is volt józanul élni, mert nem emlékszünk rá.

Én egy év elteltével tudtam csak kijelenteni, hogy stabil vagyok. Nekem Gusztival ellentétben az utolsó már a tizedik próbálkozásom volt, mert úgy éreztem, meghalok vagy pedig utoljára vágok neki és végigcsinálom.

Neki pedig ez a harmadik alkalom volt. Mindenki más, egy pszichológiai változáson kell átmennie az agynak, vagy valaki tudja uralni, vagy nem. Én 48 éves voltam, amikor ezen keresztülmentem, ő még csak 36, fiatal, sikerülnie kell" – jelentette ki.

MC Hawer 25 éven keresztül volt alkoholista, mára azonban legyőzte szenvedélybetegségét, így pontosan tudja, min megy keresztül a színész Fotó: Knap Zoltán

Ez Molnár Gusztáv gyógyulásának feltétele

A zenész szerint többek közt azon múlik Molnár Gusztáv gyógyulásának sikere, hogy vissza tud-e találni egy olyan életbe, ahol nem kell újra az alkoholhoz fordulnia: lesz-e hol laknia, lesz-e munkája, milyen barátok veszik körül – ezek mind-mind rendkívül fontos kérdések.

"Nekem óriási szerencsém van, hogy sem a társam, sem a sofőr-technikusunk nem fogyaszt alkoholt. Így olyan közegbe kerültem vissza az elvonó után, ahol még csak véletlenül sem merült fel, hogy igyunk meg valamit. Két olyan emberrel tudtam folytatni a karrieremet, ahol ennek nem volt meg a veszélye.

Gusztinál is itt van a kérdés, hogy vajon visszafogadják-e a munkahelyére, lesz-e munkája, lesz-e hol laknia.

Azt kívánom neki, hogy mielőbb kapja vissza a munkáját, mert ha nem találja meg az elfoglaltságát, unalmában és elkeseredettségében is előfordulhat, hogy a pohárhoz nyúl. És ami még talán ennél is fontosabb, azt a baráti társaságot, ami korábban körülvette, teljesen dobja el. Egy pillanat elég, hogy beleprovokálják az italba" – magyarázta, hozzátéve: drukkol a színésznek, hogy helyre tudja tenni az életét és meg tudjon szabadulni a szenvedélybetegségétől.