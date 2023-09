Már 300 napja józan! Megszólalt a rehab után Molnár Gusztáv

Nagyot változott a világ Molnár Gusztávval, szerdán lesz ugyanis 300 napja, hogy nem ivott alkoholt, ami elképesztő akaraterőre és kitartásra utal. A színészt még tavaly novemberben vitték be a barátai egy komlói rehabilitációs intézetbe, hogy szembenézzen a démonaival és legyőzze a függőségét, ami hosszú évekig megkeserítette az életét.

Molnár Gusztáv erősnek érzi magát. / Fotó: Facebook

Guszti nem tagadja, az elvonó előtt mélypontra került, ám az ott töltött 265 nap alatt megerősödött lelkileg, és a rengeteg sportnak köszönhetően fizikailag is sokkal jobb formába került.

Rengetegen fordulnak hozzá tanácsért

A Ripost elérte telefonon a durván lefogyott színészt, aki elmondta, rengeteg üzenetet kap olyanoktól, akik szintén küzdenek valamilyen függőséggel, vagy a családjukban, baráti körükben van jelen ez a súlyos szenvedélybetegség.

„Nagyon sokan kérnek tőlem segítséget, ezért úgy vélem, a közeljövőben hosszasabban is szeretnék arról beszélni, miken mentem keresztül. Szerdán lesz háromszáz napja, hogy nem nyúltam alkoholhoz, és végre megtaláltam önmagam. Rengeteg szeretetet kapok a környezetemtől, és úgy látom, a rólam szóló cikkek is pozitív hangvételűek. Egy évvel ezelőtt egészen más volt a helyzet, akkor még nem is tudtam kezelni, ami körülöttem történik, ma már tudom. Egyébként azt mondták, 4-5% az esély arra, hogy valaki felépül egy ilyen súlyos szenvedélybetegségből, úgy tűnik, én jókor voltam jó helyen” - mondta a Ripost-nak a színész.

Visszatér a színpadra

Gusztáv azt is elárulta, hogy jelenleg egy szövegkönyvön dolgozik, szerdán ugyanis Kecskeméten lép fel egy felolvasóesten, amire sokat kell készülnie.

„Ilyesmit már rég csináltam, ráadásul némiképp váratlanul talált meg ez a feladat, de nagyon élvezem, hogy újra a hivatásommal foglalkozhatok” - mondta vidáman a színész, aki a kommentelőktől is rengeteg támogatást kap, nagyon sokan remélik, hogy hamarosan egyre több darabban és sorozatban láthatják majd.