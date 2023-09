Megszakad a szív: Vilmos sosem válthatja valóra Dianának tett ígéretét

Sosem volt kérdés, hogy Diana legnagyobb támasza a két gyermeke volt, akik a szülők válása és a királyi családból való kiszorulása ellenére is igyekeztek mindig segíteni az anyjukat. Vilmos azonban egy olyan ígéretet is tett a nőnek, amit Diana nem bírt könnyek nélkül hallgatni – írja a Mirror.

Fotó: - / AFP

Vilmos 14 éves volt Diana és Károly válásának kimondásakor, jól értette, min mennek keresztül a szülei, akik hosszú hónapokon át egyeztették, milyen következményekkel fog járni a házasság felbontása. Diana 1981-ben, mikor feleségül ment Károlyhoz, megkapta az Ő Királyi Fensége (Her Royal Highness) címet is, amelyet II. Erzsébet a válás ellenére is meghagyott volna, miután Diana az Egyesült Királyság egyik elkövetkező királyának az anyja – Károly azonban ragaszkodott hozzá, hogy a nő veszítse el a címét, és végül az ő akarata nyert ezen a ponton.

A Dianához közelállók szerint a hercegnét nagyon megviselte a cím elvesztése, amely több előjoggal is járt. A válást követően Dianát már nem illette meg az állandó testőri védelem, a hercegné előtt már nem kellett meghajolnia senkinek, ellenben neki minden találkozáskor pukedliznie kellett a királyi család tagjai, így többek között a saját kisfiai előtt is. Épp ezért Vilmos megfogadta az édesanyjának, hogy amint az ő fejére kerül a korona, visszaadja Dianának a titulust, mire a nő könnyekben tört ki Diana egykori komornyikja, Paul Burrell beszámolója szerint.

A megható ígéretet csak még szívszorítóbbá teszi, hogy Vilmos sosem válthatja valóra: ugyanis a válás után szinte pontosan egy évvel Diana életét vesztette Párizsban egy autóbalesetben – amely talán meg sem történhetett volna, ha a hercegnét még mindig a királyi család tagjai mellé kirendelt testőrök kísérték volna.