Özönleni fognak a vendégek: hamarosan John Wick témájú bár nyílik

Rengetegen imádják John Wick figuráját, és az őt alakító színészt, Keanu Reevest is. Amerikai rajongói most rendkívül örülhetnek, hiszen kedvenc filmjük egy kicsit megelevenedik a valóságban is. A koktélozó bár, a Welcome To The Continental: The Hotel Bar Experience néven fog futni, és szeptember 21-én nyitják meg először a nyilvánosság számára.

Az amerikai Keanu Reeves és John Wick-rajongók nagyon várhatják már a szeptember végét Fotó: AFP

A helyszín New York, és ez nem véletlen

A The Continental: From The World Of John Wick előzményfilm egy jelenetét akarják megvalósítani ezzel a bárral. Az 1970-es évek New Yorkjába akarnak visszaugrani, amikor is virágozni kezdett a hotelpiac, amit főként bérgyilkosok vettek igénybe.

A bárt a vendégek 21 éves kor felett vehetik igénybe, és úgy érezhetik majd magukat, mintha tényleg a filmben lennének. Interaktív este lesz, ami során fotózkodhatnak a karakterekkel, sőt még élő produkciókkal is szórakoztatják majd őket, amíg koktélozgatnak. A fizetés is aranyérmékkel fog történni. Egy érméért (ami egyébként 10 dollárba, nagyából 3700 forintba kerül) sört, alkoholmentes koktélt, és egy-két harapnivalót lehet majd kapni. Két aranyért pedig már bort, alkoholos koktélt, és ételt is választhat magának a vendég.

A The Continental Hotel rengeteg misztériummal készül a résztvevőknek

Azt tanácsolják, járjanak nyitott szemmel az esték folyamán, ugyanis, akár a pultos is bérgyilkos lehet, aki az életükre törhet... Az élmény során feladatot is kapnak azok, akik megváltják a nagyjából 5500 forintos belépőt: fontos titkokat kell leleplezniük a hírhedt hotel merénylőivel kapcsolatban.

A John Wick témájú bár bizonyos időpontokban lesz látogatható: szeptember 21–24., szeptember 27. és október 1., majd október 4–8. között lesz nyitva a The Continental koktélozója – írja a People.