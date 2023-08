Hidegtál hőségben – Töltött sonkatekercs koktélparadicsommal!

A nagy melegek idején akár ebédre is jólesik valami hideg ínyenc falat. Ilyen a töltött sonkatekercs is – nem kell hozzá tűzhely, és akár a munkahelyi ebédszünetben a kis teakonyhában is összedobható hozott alapanyagból! Ráadásul paradicsommal egészen mennyei!

A sonkában túrókrém és avokádóhasáb, hozzá mennyei koktélparadicsom! Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók:

20 dkg sonkaféle (párizsi is jó!)

2 kis vagy 1 nagyobb avokádó

20 dkg túró

2 dl tejföl vagy 2dl tejszínes sajtkrém

1 gerezd fokhagyma (csak, aki szereti!)

só, kömény

pár szem koktélparadicsom

igény szerint kifli, pékáru

Minden kéznél, jöhet a betöltés! Fotó: Fodor Erika

Elkészítés:

A túrót a tejföllel, sóval, őrölt köménnyel homogén állagúra kikeverjük, beledarálva vagy reszelve a fokhagymát, amennyiben teszünk bele. Az avokádót felezzük, kiszedjük a magot, és kanál segítségével a bőréből egyben kiemeljük a félbevágott darabokat.

Nyers, ínyenc és egészséges Fotó: Fodor Erika

Ezeket szeleteljük-hasáboljuk úgy, hogy minden szelet sonkába jusson egy. A sonkákat egyesével megtöltjük, egyenletesen szétterítve a túrókrémet. A sonkaszelet közepére egy szelet vagy hasáb avokádót teszünk, és felcsavarjuk. A tekercseket egymás mellé, egymásra helyezzük, és mellé, illetve köré rendezzük a koktélparadicsomot. Késsel-villával karikázva falatozzuk – kenyérrel vagy anélkül.

A kimaradt avokádóból mártást készítünk a tekercshez Fotó: Fodor Erika

A kimaradt avokádódarabokat héjatlan paradicsommal összenyomkodjuk egy villával, sózzuk, és mártásként tálalhatjuk a tekercsek mellé, a falatok mártogatásához.