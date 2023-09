Jöhet a költözés? Bereczki Zoli karrierje alakulóban van külföldön

Megkeresett egy fickó, hogy énekeljek egy duettet egy hölggyel. Meghallgattam a dalt, és tetszett és felénekeltem. Majd bevallotta, hogy már régóta figyel, és szeretné, ha meghallgatnék néhány szólódalt is. Nem kért semmit, csak egy picit az időmből. Egyelőre az történt, hogy Hollandiában felénekeltünk három dalt egy nagyon komoly stúdióban, ott, ahol a Rolling Stones és Elton John is felénekelt már dalokat, meg én. Aztán nyáron klipet forgattunk Ibizán. Majd megyünk még klipet forgatni. Tehát alakulóban vannak a dolgok, de sokszor megcsillant már ilyen korábban is. Majd ha már hazafele leszünk repülővel Magyarországra, akkor már elhiszem, hogy ez megtörtént valóban