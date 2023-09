Micsoda aljasság: Csúnyán visszaéltek Bereczki Zoltán nevével

Ha bárki kapott a napokban furcsa, nehezen értelmezhető üzenetet Bereczki Zoltántól, az ne lepődjön meg. Nem a színész áll a hálát kifejező sorok mögött!

Netes csalók áldozatává vált Bereczki Zoltán Fotó: Keresztesi Balázs

Történt ugyanis, hogy néhány interneten garázdálkodó, gátlástalan csaló visszaélt Bereczki nevével, és egy kamuprofilt létrehozva a TikTokon küldözget magyartalan üzeneteket a művész követőinek, Bereczki gyanúja szerint egy fordítógép segítségével.

Mivel a színész egyelőre tehetetlennek érzi magát a kiberbűnözőkkel szemben, a rajongótáborához fordult segítségért.

"Aki TikTokon is követ! Valaki (valakik?) valószínűleg fordító segítségével egy, az enyémhez nagyon hasonlító kamuprofilt használva ilyen üzeneteket ír (írnak)!

Nem tudom mi a cél, de NEM én vagyok! A TikToknál többen jelentettük, szerintük ez rendben van így…"

- fakadt ki a musicalszínpadok sztárja az Instagramon.

A kommentelők közül persze voltak szép számmal olyanok, akik a két kezüket összetették volna, ha hasonló tartalommal bíró üzenetet kaptak volna a színésztől, így most kissé csalódtak, de a legtöbbjük nyilván hamar rájött, hogy egy elfoglalt művész vélhetően nem bombázza ilyen sorokkal a nézőközönségét.

Nem Berezcki az egyetlen

Sajnos nem Zoltán az egyetlen, aki a netes csalók célpontjává vált, számos híresség nevével és képmásával hoztak már létre kamuprofilt a világhálón. Hajdú Péter fotóit például több alkalommal is ellopták, de olyan valaki is akadt, aki Schmuck Andor egyik képével próbált meg csajozni a Tinderen. Ezek még az ártatlanabb visszaélések közé tartoznak, ám idén nyáron Harsányi Levente arról számolt be, hogy egy bűnbanda az ő nevével és arcával akart pénzt kicsalni a gyanútlan netezőkből. A műsorvezető emiatt rendőrségi feljelentést is tett.