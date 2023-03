Végre újra a régi! Hosszú betegség után visszatér Bereczki Zoltán

Az énekes életében több nagy változás is volt az elmúlt időszakban. Decemberben egy olyan komoly betegség támadta meg, ami akár a karrierjébe is kerülhetett volna, februárban pedig visszaadta a színházi szerepeinek nagy részét, mert több időt akar a nemrég született kislányával tölteni. Bereczki most mégis útnak indult.